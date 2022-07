Hombre vive calvario luego de la muerte de su madre ante la ineficiencia del sistema

Ha transcurrido una semana desde que José Falcón Cuevas perdió a su madre, Carmen Cuevas Sánchez, de 75 años, y aún su deceso no ha sido certificado por un médico de emergencias, contó el hombre a NotiUno 630 esta mañana.

“Llegó a mi casa una ambulancia que no tenía ningún equipo para atender la emergencia, no tenían un suero, no tenían equipo para canalizar, no tenían nada, ni para dar CPR, nada”, denunció Falcón Cuevas.

El hombre detalló que el personal le informó que la ambulancia que transportaba a su progenitora al Hospital Metropolitano era tipo 2 y, por tal razón, no contaba con equipo médico para atender las necesidades de la mujer.

Luego de recibir reanimación cardiopulmonar (CPR, en inglés) por cinco minutos, Cuevas Sánchez no tenía signos vitales.

“El médico dijo que no podía (certificar la muerte). Después, al otro día nos dijeron que sí que lo iban a hacer, que iban a certificar la muerte durante las horas de la mañana y durante las horas de la tarde, todo volvió a cambiar. Nos dijeron que no, que el médico había rechazado hacer los trámites de certificación”, agregó.

No obstante, durante el fin se semana, el personal de Salud le informó que se encontraban trabajando con Ciencias Forenses para comenzar el trámite, pero no habían logrado encontrar a un oficial que se encargara del caso.

Hasta esta mañana, Falcón Cuevas no había recibido información sobre el estado de su caso.

Aún el cuerpo de Cuevas Sánchez se encuentra en el hospital.