“Charlie” Delgado dice advirtió sobre contrato con LUMA Energy

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Carlos “Charlie” Delgado Altieri, indicó este miércoles que advirtió sobre el contrato con la compañía LUMA Energy.

Delgado Altieri expresó que en octubre de 2020 señaló que el contrato con la compañía “debía ser cancelado”.

“En octubre de 2020, advertí que el contrato con la compañía LUMA Energy para la administración de la transmisión y distribución de energía debía ser cancelado, o de lo contrario, le costaría miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. No me satisface decir que el tiempo me dio la razón, porque eso ha conllevado que los puertorriqueños tengamos hoy un servicio ineficiente, cada día más oneroso y con la certeza de que LUMA no es capaz de enfrentar una emergencia en el sistema eléctrico.”, dijo “Charlie” Delgado Altieri en expresiones escritas.

“El Gobernador le ha dado la espalda al pueblo y defiende el contrato. Hoy el País se levanta en protesta en lo que será el inicio de una gesta que termine con la cancelación del contrato y traer de vuelta a la fuerza trabajadora que será capaz de devolverle un sistema eléctrico confiable a nuestro País.”, concluyen las expresiones.

En el día de hoy cientos de manifestantes llegaron hasta el Capitolio de Puerto Rico para exigir que se cancele el contrato de LUMA Energy que tiene las riendas de la distribución del servicio eléctrico en el país.

La manifestación convocada para las 9 de la mañana salió desde el Capitolio hasta la Fortaleza.

En el día de ayer, el gobernador hizo expresiones en contra de la solicitud para cancelar el contrato.

“No porque algunos van a ir a protestar que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no funciona así. O sea, cancelarlo ¿para qué? ¿Para volver a lo que teníamos? Ni hablar”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.