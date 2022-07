Secretario de Agricultura dice no objetó utilizaran terrenos de alto valor agrícola en Salinas

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, indicó no objetó el que se utilizaran terrenos de alto valor agrícola en Salinas para construir una finca de placas solares.

“En esos casos fueron favorables. Que no objetaron”, dijo Ramón González en entrevista con Radio Isla. Sin embargo, afirmó que no endosaron el proyecto, ya que el Departamento de Agricultura no da endosos.

Las expresiones del secretario del Departamento de Agricultura surgen luego de que la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, radicara una resolución para investigar el endoso otorgado por el Departamento de Agricultura (DA) a un proyecto energético de la empresa Clean Flexible Energy (subsidiaria de AES Puerto Rico), propuesto a construirse en terrenos de alto valor agrícola en Salinas.

La Resolución del Senado 629 resalta que las 1,029.63 cuerdas de terreno arrendados a AES por la empresa Agriart, LCC, están clasificadas como “Agrícola Productivo” (AP) por la Junta de Planificación y como “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A) por el Plan de Uso de Terrenos. AES pretende construir en estos terrenos un inmenso parque solar industrial con sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 MW.

Como parte de la investigación, la senadora del PIP solicitó evaluar el posible conflicto de interés del Secretario del DA, Ramón González Beiró, ya que su hijo, Ramón González Bennazar, es vicepresidente de la empresa Agriart, LLC, la cual arrendó los terrenos agrícolas a AES.