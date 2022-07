Pierluisi a manifestantes que piden terminar contrato de LUMA: “¿Cancelarlo para qué?”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que a pesar de las manifestaciones que exigirán la cancelación del contrato a LUMA Energy, su inclinación es no cancelarla y cuestionó “¿para qué?”.

“No porque algunos van a ir a protestar que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no funciona así. O sea, cancelarlo ¿para qué? ¿Para volver a lo que teníamos? Ni hablar”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Proyecto del Senado 931 que busca transferir fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de 220.5 millones de dólares de sus “sobrantes” para atajar el alza en al tarifa energética y en la tarifa de Acueductos y Alcantarillados que ya entró en vigor, dijo que espera a que los legisladores recapaciten.

“Yo no acepto todavía eso porque pienso que deberían caer en tiempo los que estén pensando votarle en contra a ese proyecto, porque se cae de la mata que lo que hace ese proyecto automáticamente es eliminar el aumento de cuatro centavos (a la tarifa energética). Puede ser que no les agrade la forma y manera, pero ¿quién quiere un aumento de cuatro centavos en la factura de la luz? Yo quisiera saber quién. Entonces, el Negociado (de Energía) es quien lo ha impuesto, esa fue la decisión del ente regulador a base de los costos de la compra de combustible de la Autoridad (de Energía Eléctrica), obviamente, el alza en el costo del petróleo por esa razón es que se ordena el aumento, pero ya el propio presidente del Negociado (de Energía). Ha dicho que si ese proyecto se aprueba, se revierte el aumento y entonces es cero, cero aumento”, dijo el gobernador.

“Yo insisto en que dejen el discurso para las gradas a un lado y se enfoquen en el bienestar de nuestro pueblo, que es que no tengamos un aumento en el costo de la luz”, añadió.

Mencionó que mientras el precio del petróleo siga bajando por los próximos tres meses, tampoco aumentaría el precio tarifario.

“Hay unos reembolsos pendientes con FEMA, pudiera recibir un alivio la Autoridad”, abundó al rechazar, de paso, que la deuda de las agencias del gobierno con la AEE tampoco ayudaría a bajar la tarifa.

“Eso no es correcto, es falso. No tienen absolutamente nada que ver. Aquí la única manera en que puede bajar el costo ahora mismo es que baje el costo del petróleo o que reciba la Autoridad una inyección como la que estamos haciendo, proponiendo de parte del Fondo (del Seguro del Estado)”, dijo.

Asimismo, recalcó que no existe otra agencia o corporación pública que tenga fondos suficientes para otorgar ese “alivio” para la AEE. “¿Qué entidad en Puerto Rico, publica está en esa condición? Ninguna. Por eso fue que se escogió”, dijo.

“Veremos lo que pasa en el proceso legislativo. Ojalá recapaciten los que están pensando en votar en contra”, añadió.