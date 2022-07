Sin identificar fuente de repago para devolverle a la CFSE fondos que sean transferidos a la AEE y AAA

El equipo económico del Ejecutivo conformado por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFFAF) no lograron identificar el lunes, una fuente de repago para devolver a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), los 165 millones de dólares que se propone transferir a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La audiencia, sobre la evaluación del Proyecto del Senado 931, que busca crear la “Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de Energía en Puerto Rico”, que se llevó a cabo de manera conjunta a través de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau y la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves.

“Esta comisión le dio una semana al gobierno para que identificara, como dice sobre la enmienda que se ha propuesto de aumentar la cantidad de lo que se le quiere retirar a la CFSE, que establece que en 24 meses tiene que haber una fuente de repago de esos fondos, de la cantidad que sea…aquí ustedes no han dicho de dónde va haber una fuente de repago, aquí hay una excusa de regalarle $200 millones de dólares al gobernador para que baje la luz en dos meses…Entonces, le vamos a sacar fondos a la Corporación, vamos a volver hacer lo mismo en un proceso de quiebra y estamos evaluando algo que la Junta de Supervisión Fiscal aún no ha dicho si lo avala o no. Esta Asamblea Legislativa no le va a regalar ese dinero al gobernador. Aquí no se evidencia de dónde va a surgir la fuente de repago”, destacó Aponte Dalmau en declaraciones escritas.

Asimismo, Aponte Dalmau cuestionó que durante la discusión de un tema tan importante para el país los funcionarios del Ejecutivo no estén disponibles para comparecer ante la legislatura. “Esta medida es tan importante que ninguno de los Secretarios citados está presente”.

Como deponente de la AFFAF estuvo Jean Peña Payano y por parte de la OGP compareció Roberto Rivera. “La CFSE cuenta con ingresos estables y reservas sólidas que exceden las cantidades necesarias para hacerle frente a sus obligaciones corrientes. Por lo tanto, y ante las circunstancias que estamos enfrentando, resulta prudente la transferencia de los excedentes de la CFSE a la AEE y la AAA para contrarrestar el efecto del aumento en el precio del combustible en los servicios esenciales que éstas proveen”, cita la ponencia conjunta. Peña añadió que con esta medida no se verán afectados los servicios de la CFSE y tampoco su parte operacional.

Por su parte, el senador Ruíz Nieves cuestionó de dónde surge el cambio de enmienda a la medida de 165 millones de dólares a 225 millones de dólares. Rivera de la OGP respondió que “para los efectos del cambio es para que la luz no se baje a medias y se baje cero…la primera instancia en el Proyecto de la Cámara 1386 dentro del análisis se llegó al entendido con la CFSE para aumentar la cuantía y esta lo certificó”. Asimismo, Ruíz recordó que para el pasado 28 de junio donde se radica el proyecto de administración, ya el Negociado de Energía había aprobado el aumento.

“El gobierno no puede seguir imporvisando”, ripostó el senador.

Igualmente, hizo referencia a la deuda actuarial del CFSE que asciende a 1.4 mil millones de dólares, según presentado en la pasada audiencia por parte de la Asociación y Federación de empleados gerenciales de la Corporación.

Ruíz Nieves también preguntó si se ha vislumbrado utilizar los fondos federales denominados ARPA y quién forma parte del comité creado para la distribución de esos fondos. Peña mencionó que existe un comité creado por Orden Ejecutiva, que organiza y distribuye los fondos. Detalló que estos fondos tienen unas limitaciones referente a los fondos federales.

“Se han evaluado esas posibilidades, pero la alternativa en este momento es del CFSE”, explicó.

Ruíz hizo una petición para que en la tarde de hoy se le provea a la comisión detalles sobre dichos fondos utilizados.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago preguntó cuáles son las medidas que la CFSE tomará para recuperar la inversión que autoriza esta ley o para garantizar la estabilidad fiscal.

Peña respondió que “esas medidas se van a estar evaluando en los próximos 24 meses. Se están evaluando todas las alternativas”.

En su turno, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, sostuvo que “no escucho nada de ustedes de que el Fondo tenga un dinero para regalar”. Igualmente, preguntó a los deponentes si han visto los fondos auditados de la CFSE. Peña indicó que personalmente no lo ha visto, y que están sostenidos en la información que sometió la CFSE. Rivera Lassén culminó diciendo que “no tengo la menor duda que en estas vistas y en la pasada tenemos agencias que han venido a contradecirse. No tengo duda que el cambio tiene que haber sido para que la JSF no se metiera, y no buscando una solución a largo plazo referente al servicio de energía eléctrica”.

Por su parte, la senadora del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán preguntó si esta asignación desestabilizaría a la agencia. Peña respondió que no y no es la primera vez que sucede. “Esto no es cuestión de colores, estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial, de poder subsanar un servicio que ha aumentado los costos de vida. La agencia no se va a desestabilizar”, mencionó Morán.