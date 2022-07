Presidente de la Cámara no vislumbra atender en sesión extraordinaria el proyecto para reducir factura eléctrica

Rafael 'Tatito' Hernandez El líder cameral subrayó que no se prevé que el PS 931 sea aprobado por el Senado durante la sesión extraordinaria, por lo que no pasaría a consideración del cuerpo que preside. (Dennis A.Jones)

La Cámara de Representantes, con toda probabilidad, cerrará sus trabajos de la sesión extraordinaria el 25 de julio atendiendo una serie de medidas de menor importancia ante el empinado camino que enfrenta en el Senado el proyecto de administración que busca transferir dinero de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar sendos aumentos en utilidades.

“Ya el portavoz (Ángel Matos) coordinó un calendario de varias resoluciones, así que procesalmente nosotros tenemos sesión. No tenemos sesión que atienda nada de lo que ha enviado el gobernador (Pedro Pierluisi), porque nunca nos incluyó. El gobernador decidió, por estrategia, y él explicará, identificar unas medidas que estaban en el Senado. Lo que yo he leído en los últimos días, y he tenido conversaciones recientemente con el compañero portavoz (del Senado), Javier Aponte, ellos están reclamando literalmente lo mismo que hemos reclamado nosotros y, hasta ahora, no ha habido contestación afirmativa de su reclamo”, dijo hoy el presidente cameral, Rafael ‘Tatito’ Hernández.

El Proyecto del Senado 931, según presentado, pretende sustraer $165 millones del CFSE, de los cuales $145 millones se destinarían a la AEE y los restantes $20 millones, a la AAA. Sin embargo, Pierluisi ha expresado que quisiera aumentar la partida global a $225 millones, de forma que la AEE reciba hasta $205 millones para aliviar el aumento de casi cinco centavos por kilovatio hora (kWh) que se aprobó para la factura de los clientes residenciales para el trimestre de julio a septiembre.

Legisladores de mayoría y minoría en Cámara y Senado han expresado reparos con recurrir a los ingresos del CFSE para financiar un alivio temporero en la factura energética. En cambio, Hernández ha exigido que el gobernador convierta en ley el Proyecto de la Cámara 1383, que recorta el principal de la deuda por bonos de la AEE en 75% y busca imponer un tope de 20 de centavos por kWh a la tarifa, que actualmente alcanza los 33.4 centavos.

“Si (en el Senado) no aprueban nada mañana (en la continuación de la sesión extraordinaria), entonces nosotros abriremos brevemente, coordinaremos obviamente la aprobación de las resoluciones que tenemos y cerramos sine die (sin fecha de regreso)”, indicó Hernández.

Para el 25 de julio, fecha del cierre de la sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa ha organizado una serie de actividades en conmemoración del 70 aniversario de la Constitución de Estado Libre Asociado (ELA) que comenzarán a las 9:00 a.m. y se extenderán hasta entrada la tarde.

“Tenemos un espacio como de una hora, o sea que tenemos que ser rápidos. Lo que tengamos, tienes que llevarlo a votación. Si te llega algo es para llevarlo a votación y entonces salimos para la actividad”, dijo Hernández, al precisar que las medidas que se prevé aprobar en la sesión se concentran principalmente en resoluciones para atender asuntos de varios distritos representativos.

Exhibirán “unidad de propósito”

Las actividades de la Cámara baja para conmemorar los 70 años del ELA arrancarán con la cancelación de un sello pictórico en la sala Julio Tomás, en el primer piso del Capitolio. De acuerdo con Hernández, como parte del protocolo se homenajeará a una serie de exrepresentantes que estarán presente en el acto.

Luego de dar por concluida la sesión extraordinaria, a eso de las 11:30 a.m. se reinaugurará el área de la terraza oeste en el Capitolio, que se nombrará en honor al expresidente de la Cámara, José Ronaldo ‘Rony’ Jarabo.

En horas de la tarde, en tanto, se llevará a cabo el acto de izar la bandera de Puerto Rico junto a la de Estados Unidos. Hernández mencionó que, si bien la ceremonia contempla un paralelismo con el protocolo que siguió en 1952 el exgobernador Luis Muñoz Marín, habrá unas diferencias alineadas con el slogan escogido para la ocasión, “La bandera que nos une”.

“Para nosotros es el acto más importante. Muñoz en el 1952 levantó la bandera solo. Nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener una tarima, relativamente al lado de la bandera, donde vamos a tener todos los funcionarios que estén presentes en el evento izando juntos, en un mensaje claro de la unidad de propósito que continúa velando por esa puertorriqueñidad, por esos principios, por esos valores de hace 70 años, todos juntos levantando la bandera al mismo nivel de la bandera de Estados Unidos”, adelantó el líder legislativo.

Entre los funcionarios que estarían dirigiéndose al público durante los actos protocolares, se encuentran el gobernador Pierluisi, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el propio líder cameral y Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes.