Llevan alimentos, pruebas y kits contra COVID-19 a comunidades del pueblo de Ceiba

El alcalde del municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez, hizo un recorrido, casa por casa, en varias comunidades del pueblo entregando a los residentes compras de alimentos, pruebas caseras para detectar COVID-19 y kit con materiales para prevenir el Covid19.

Rivera Báez, recorrió las comunidades en compañía de su equipo de trabajo. También se unió personal del grupo de rastreo de Covid19 del Municipio y el Departamento de Salud. “Estamos en una nueva ronda de impacto en las comunidades, queremos que nuestros residentes sigan combatiendo el Covid19, no nos confiemos y sigamos protegiendo a nuestras familias”, manifestó el alcalde.

Los residentes recibieron compras de alimentos que incluían arroz, habichuelas, cereales, carnes enlatadas, leche y galletas entre otros comestibles. También recibieron cajas con pruebas caseras para detectar presencia de Covid19 y unos bultos con linternas, hand sanitizer, pitos y literatura sobre la temporada de huracanes.

“Este impacto comunitario me permite hablar con la gente y conocer sus necesidades. Hay personas que no pueden llegar a la alcaldía y estos eventos me permiten una cercanía con ellos y una oportunidad de atender sus situaciones”, añadió el alcalde.

Algunos de los sectores impactados fueron: la Paloma, Rincón, Sonadora, Río Abajo y el sector El Sol de Quebrada Seca.