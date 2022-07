Legisladores del PNP dicen combatirán campaña del PPD en contra de la estadidad

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, junto al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, el representante José ‘Che’ Pérez y la senadora Keren Riquelme, anunciaron que combatirán la campaña del Partido Popular Democrático (PPD) en contra de la consulta de estatus, avalada por el Congreso, entre las opciones de estadidad, independencia directa y la independencia por la libre asociación.

“Esta mañana el partido popular, sabiendo que sus días están contados, anunció una campaña en el Congreso con el fin de detener la aprobación del histórico proyecto de consenso que viabiliza una consulta, vinculante, entre las alternativas descolonizadoras de estadidad, independencia directa y la independencia por la libre asociación. Este proyecto es para acabar con la desigualdad que representa la condición colonial que vivimos, por eso el Estado Libre Asociado, la colonia, no puede ser parte de las alternativas de un estatus político final”, dijo Aponte.

Entre las estrategias de la colectividad estadista para combatir la nueva campaña del PPD se encuentra aumentar las charlas de estadidad en la Isla, redoblar esfuerzos con los congresistas, involucrarse en campañas congresionales en estados como la Florida y Texas, así como reuniones con funcionarios de Casa Blanca, entre otros.

“En el PNP tenemos un norte definido: la estadidad. Nuestra gente ha votado en tres ocasiones (2012, 2017 y 2020) a favor de la igualdad de derechos que solo la estadidad provee. El que parte del liderato del partido popular pretenda torpedear la consulta de estatus congresional porque no quieren la estadidad, la opción que favorece la mayoría del electorado, porque saben que el PPD desaparece, no es alternativa. En otras palabras, buscan, con una minoría cada vez más pequeña, imponerse a la mayoría del pueblo y eso no lo vamos a permitir. El PNP combatirá esta burda ofensiva contra la democracia que ha lanzado parte del liderato del PPD”, expresó Ríos.

En la mañana de hoy trascendió que el presidente del PPD, José Luis Dalmau, dijo que buscarán que el Senado federal no apruebe el proyecto de consenso anunciado en mayo por la comisionada residente en Washington, DC, Jenniffer González, junto portavoz de la mayoría del partido Demócrata en la Cámara federal, Steny Hoyer (Demócrata-Maryland), el congresista Darren Soto (D-Florida) y la congresista demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez; entre otros, acompañados por el gobernador Pedro Pierluisi.

“La estrategia de ir por los 78 municipios a hablar mal de la estadidad es una que va a fracasar porque el pueblo, nuestra gente sabe muy bien que solo la estadidad garantiza la ciudadanía americana. Que con la estadidad se duplicarían los fondos federales que recibiremos, las ayudas para nuestros veteranos, personas de la tercera edad y mujeres jefas de familia, entre otros. Llevar un discurso en contra de eso es algo que la gente rechazará. Igual que decir que como estamos, con el ELA, las cosas mejorarán porque quieren negociar más poderes para la colonia. El gobierno federal ya dijo que no, ha rechazado tajantemente esas ideas de expandir el ELA”, expresó Riquelme.

Mientras que Pérez sostuvo que “el Congreso, así como lo hizo el Ejecutivo y el Tribunal Supremo, ha dejado claro que el ELA es una colonia y la colonia no puede ser parte de la solución al problema de estatus. Los congresistas lo reconocen, hasta Nydia Velázquez, quien antes defendía el ELA, se dio cuenta de eso. Muchos en el PPD también lo saben. Quienes defienden el estatus quo, el ELA colonial, lo hacen para mantenerse en el poder porque saben que desaparecen como partido y bajo otro partido no saldrían electos”.