Alcalde electo de Trujillo Alto nombra a los miembros de su Comité de Transición

A su llegada a la Casa Alcaldía hoy, el alcalde recientemente electo de Trujillo Alto “Pedrito” Rodríguez González fue recibido por el alcalde interino Jorge Díaz Torres. El alcalde electo ofreció inmediatamente los nombres de las personas que conforman su Comité de Transición, entidad necesaria por ley que ayudará a conocer el estado de las finanzas, equipo, personal municipal y proyectos en desarrollo.

“En el día de hoy anuncio los nombres de los miembros que componen mi Comité de Transición, muy en especial informo que hemos escogido un grupo excelente de personas que puedan aportar su talento y conocimientos a la nueva administración municipal que me propongo a dirigir. El presidente del Comité de Transición estará dirigido por el CPA Luis Cruz Batista (ex director de OGP), Los miembros restantes son: Grechen Millán (para el área de asuntos públicos y municipales – manejo de emergencias), Javier Vázquez (para el área de obras públicas, subastas y construcción), Enrico Encarnación Colón (para el área de recreación y deportes y servicios al ciudadano), Christian M. Cuevas Valentín (Abogado Notario), Carlos M. Cuevas Viera (para el área de asesoramiento en Tecnología), Luis R. Santini Gautier (Asesor Legal). Los electores de Trujillo Alto me seleccionaron como su nuevo alcalde y es por eso que estamos acelerando todo este proceso que nos impone la Ley de Municipios Autónomos y las leyes de contabilidad pública. Ha quedado atrás el proceso de primarias, ahora lo que nos atañe es tratar de recobrar la confianza del pueblo, muy en especial, atender las necesidades de nuestros empleados municipales y los constituyentes de nuestro pueblo”, señaló el alcalde electo Pedro “Pedrito” Rodríguez González.

“De igual manera, estamos haciendo gestiones para reunirnos oficialmente con los presidentes de los cuerpos legislativos y con el gobernador Pedro Pierluisi. En el caso del gobernador Pierluisi, deseo llevarle las preocupaciones de nuestros constituyentes, muy en especial el reclamo genuino de una solicitud que hemos hecho pública para el mejoramiento de las carreteras de Trujillo Alto, las cuales están en pésimas condiciones. Las carreteras estatales, especialmente las que conducen a los sectores rurales de nuestro municipio se encuentran en total deterioro y abandono por lo que es necesario conocer la programación que tiene el gobierno estatal para arreglarlas”, expresó Pedrito Rodríguez González.

Solicitó una reunión urgente con el secretario del Departamento de Educación

Además, “Pedrito” Rodríguez González solició ayer, domingo, una reunión urgente al secretario del Departamento de Educación para discutir los problemas de las escuelas en Trujillo Alto y hablar sobre un proyecto que crearía la primera Escuela Municipal Especializada.

“Puedo confirmar que a través de un amigo mutuo (tanto del Secretario de Educación como de este servidor), he logrado enviar un mensaje al buen amigo Lcdo. Eliezer Ramos Parés para que me conceda una entrevista-reunión de manera que podamos discutir los problemas de las escuelas en Trujillo Alto y mi proyecto para crear la primera Escuela Municipal Especializada que deberá atender aquellos estudiantes talentosos de todos los sectores de Trujillo Alto. De igual forma, deseo reunirme con el Ing. Manuel Laboy Rivera, quien está a cargo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), entidad a cargo de coordinar el desarrollo de proyectos con dinero proveniente de aportaciones federales. Entendemos que el ingeniero Laboy Rivera, egresado de la escuela CROEM tiene en su poder varias iniciativas para Trujillo Alto las cuales queremos conocer y participar de las mismas”, informó el alcalde electo Pedrito Rodríguez González.