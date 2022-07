Representante denuncia que muelles de San Juan serán privatizados

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes y representante por Carolina, Ángel Matos García, denunció hoy que los muelles de cruceros del área de San Juan serán entregados a la empresa Global Port Holdings o San Juan Port en un proceso de privatización.

Según el legislador popular, el proceso que catalogó como el “robo del siglo”, inició desde el año 2017. Matos García indicó que esta semana la Autoridad de los Puertos y la Oficina de Alianzas Público Privadas, anunciarán la entrega de sobre $4 mil millones en instalaciones públicas por tan solo $75,000,000 a 30 años.

”Esta transacción comenzó en el año 2017 con una propuesta no solicitada por parte de Global y sus cabilderos en Puerto Rico, que aún se desconocen sus nombres. Fue un ofrecimiento no solicitado por la Autoridad de los Puertos, no obstante en conjunto con la Oficina de Alianzas Público Privadas, se pretenden privatizar todos los muelles del área de San Juan que incluyen los muelles 1, 3 y 4, el muelle Panamericano y los muelles 11, 12, 13 y 14, dejando afuera a cientos de empleados de la Autoridad de los Puertos. Ninguno de estos empleados tiene garantía laboral en el contrato que será presentado al país durante esta semana”, destacó el Portavoz del PPD.

”Resulta increíble que la Autoridad de los Puertos traicione a toda su plantilla en un contrato que no obliga a Global Holding o San Juan Port, recibir ni un empleado de la Autoridad de los Puertos y para colmo, el contrato propone un pago anual de $50,000 al año para el fondo de pensiones de los empleados de la Autoridad de los Puertos. Ciertamente es mucho más dinero el que se necesita para este fondo, que la triste cantidad asignada por esta compañía”, destacó el Representante.

Dijo que esta semana se espera que la Oficina de Alianza Público Privada anuncie la privatización completa de los muelles de crucero de San Juan a este ente privado para el mantenimiento y operación de las instalaciones. De igual manera, denunció que la obra de construcción en algunos de los muelles que serán privatizados, tendrán que seguir siendo pagado con fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico.

”Cómo es posible que no se exija, aunque sea de manera transitoria, que empleados de carrera de la Autoridad de los Puertos pasen al ente privatizador y simplemente sean lanzados a la calle o reacomodados con la ley de empleador único, menospreciando 2,025 empleados con hasta 30 años de servicio. Peor aún, no hay un compromiso del director ejecutivo, licenciado Joel Pizá, con sus empleados. Se comete una alta traición cuando sólo se asignan $50,000 para el fideicomiso de pensiones de los empleados de Puerto, una transacción de instalaciones públicas que tienen un valor estimado de 3 a 4 mil millones de dólares, que serán privatizadas a una compañía con pobre experiencia en el manejo de instalaciones portuarias alrededor del mundo”, sentenció Matos García.

“Es increíble que billones de dólares en infraestructura sean canjeados por tan solo $75,000,000 de dólares en un contrato que se rumora será de 30 años, con una extensión de 5 años adicionales, y que para colmo solamente haya una exigencia anual de dos millones de pasajeros en crucero, en momentos... en el que no tenemos ni un solo crucero con puerto base en la isla.

Matos García asegura que de confirmarse esta semana lo que tildó de “escándalo”, buscará mediante vistas públicas enmendar la ley de Alianzas Público Privadas “mejor rendimiento a la hora de alquilar instalaciones portuarias a las organizaciones turísticas transportista”.

”Llegó el momento de que el pueblo de Puerto Rico en general salga a la calle y defienda la industria del turismo en Puerto Rico, ya que se están regalando todos los muelles a empresas privadas con incapacidad e inexperiencia. Además, el Director Ejecutivo de los Puertos, debe decirle al país cuál es el nombre del cabildero que lo visitó dos veces a su oficina y tres veces en reuniones fuera de la Autoridad de los Puertos. Puerto Rico exige transparencia y justicia. Que sepa el Gobierno que llevaremos nuestras denuncias al Congreso y a las autoridades federales”, finalizó el representante Matos García.