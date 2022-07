Mariana Nogales dice que la AAPP “está vendiendo todo el país a precios de ganga”

La representante Mariana Nogales abogó hoy por la eliminación de Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), al tildarla de una agencia “maléfica que está vendiendo todo el país a precios de ganga”.

Sus expresiones surgen luego que su homólogo, Ángel Matos García, denunciara hoy la supuesta intención de la AAPP de vender los muelles de San Juan a la empresa Global Port Holdings o San Juan Port en un proceso de privatización.

“Tenemos que eliminar una agencia redundate y maléfica que está vendiendo todo el país a precios de ganga. Me refiero a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas o P3. Yo creo que un nombre más apropiado es autoridad para regalar todos los haberes y bienes del país. En este caso se refiere a una propuesta no solicitada de una compañía sin experiencia. Nos preguntamos ¿quién será el amigo del alma o quién está recibiendo dinero por debajo de la mesa o quién está dando aportaciones a políticos para robarle al pueblo? Carajo”, compartió en sus redes sociales.

Según el legislador popular, el proceso que catalogó como el “robo del siglo”, inició desde el año 2017. Matos García indicó que esta semana la Autoridad de los Puertos y la Oficina de Alianzas Público Privadas, anunciarán la entrega de sobre $4 mil millones en instalaciones públicas por tan solo $75,000,000 a 30 años.

“Esta transacción comenzó en el año 2017 con una propuesta no solicitada por parte de Global y sus cabilderos en Puerto Rico, que aún se desconocen sus nombres. Fue un ofrecimiento no solicitado por la Autoridad de los Puertos, no obstante en conjunto con la Oficina de Alianzas Público Privadas, se pretenden privatizar todos los muelles del área de San Juan que incluyen los muelles 1, 3 y 4, el muelle Panamericano y los muelles 11, 12, 13 y 14, dejando afuera a cientos de empleados de la Autoridad de los Puertos. Ninguno de estos empleados tiene garantía laboral en el contrato que será presentado al país durante esta semana”, destacó el Portavoz del PPD.

“Resulta increíble que la Autoridad de los Puertos traicione a toda su plantilla en un contrato que no obliga a Global Holding o San Juan Port, recibir ni un empleado de la Autoridad de los Puertos y para colmo, el contrato propone un pago anual de $50,000 al año para el fondo de pensiones de los empleados de la Autoridad de los Puertos. Ciertamente es mucho más dinero el que se necesita para este fondo, que la triste cantidad asignada por esta compañía”, destacó el Representante.

“Llegó el momento de que el pueblo de Puerto Rico en general salga a la calle y defienda la industria del turismo en Puerto Rico, ya que se están regalando todos los muelles a empresas privadas con incapacidad e inexperiencia. Además, el Director Ejecutivo de los Puertos, debe decirle al país cuál es el nombre del cabildero que lo visitó dos veces a su oficina y tres veces en reuniones fuera de la Autoridad de los Puertos. Puerto Rico exige transparencia y justicia. Que sepa el Gobierno que llevaremos nuestras denuncias al Congreso y a las autoridades federales”, finalizó el representante Matos García.