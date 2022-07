“Bastardo infiel”: Descubre por Facebook que era casado y tenía dos hijos

Esta noticia está dando la vuelta al mundo. Un hombre que desapareció por meses y que tenía a su novia de hace dos años buscándolo de forma desesperada, pensando que había muerto, finalmente se descubrió la triste verdad: estaba con su esposa y dos hijos, retomando la vida familiar que había dejado en el olvido, según informó The Sun.

Paul McGee es el protagonista de esta historia digna del programa “Infieles”, quien pololeaba con la jugadora de vóleibol profesional, Rachel Waters, de 26 años.

Un día le dijo que iría a Inglaterra a visitar a su familia y desapareció. La deportista no supo más de él, pensando lo peor, que algo grave le había pasado a quien le prometía el cielo, la luna y el sol. Por lo cual, decidió buscarlo en Facebook, en los grupos de vecinos donde él vivía con su familia en Norwich.

“Tengo una pregunta inusual. Mi novio, Paul McGee, y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.

La respuesta, no tardó en llegar y si bien, el hombre se encontraba sano y salvo, ella quiso matarlo.

“¡Él tiene una señora e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que otra novia en China”, escribió un amigo del infiel.

Una persona cercana a McGee, comentó a The Sun que “Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó, y volvieron a estar juntos. Se habían separado y tienen hijos. Han pensado: ‘Vamos a darle otra oportunidad’”, dejando entrever que el sujeto cambió de parecer y se quedó con su familia en Inglaterra, sin cerrar su relación con Rachel.

Enterada del asunto, la joven fue consultada por MailOnline, medio al que aseguró que su situación es “desafortunada”. No obstante, se dejó ver decidida a seguir adelante. No sin antes responder en Facebook sobre la nota en la que fue citada: “Sí, he visto el artículo… #CheatingB*****d”.(Bastardo infiel).