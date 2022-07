Van al menos 30 casos de víctimas del anestesiólogo que abusó de una mujer a la que se le practicaba una cesárea

Un médico en Río de Janeiro, Brasil, fue arrestado luego de que lo atraparan presuntamente violando a una mujer mientras le realizaban una cesárea.

Según los reportes, la mujer se encontraba completamente sedada cuando el anestesiólogo Giovanni Quintella Bezerra, de 32 años, introdujo su miembro en su boca, aprovechando que había una manta que lo ocultaba del resto de los médicos presentes.

Los hechos ocurrieron en el Hospital de la Mujer de Sao Joao de Meriti y quedaron capturados en video pues anteriormente Quintella ya había despertado ensospechas de conductas inadecuadas. Fueron las mismas enfermeras quienes escondieron un celular en la sala de operaciones donde trabajaba el sujeto.

La sociedad es tan violenta, machista y patriarcal que cree que es 'normal' difundir el vídeo de la violación que ejerció Giovanni Quintella Bezerra. Difundir el vídeo es revictimizante. Si quieren difundir el caso, mejor difundan la cara y el nombre del violador. 🚫 pic.twitter.com/g4muxnxWgE — Helianthus. 🌻 (@helianthus98_) July 13, 2022

En el material se puede ver a Quintella vistiendo su bata abierta hacia adelante, algo que es inusual. Posteriormente abre el uniforme, saca su miembro y lo inserta en la boca de la paciente mientras al otro lado de la cortina se lleva a cabo el parto. Las imágenes son totalmente indignantes pero al momento, nadie se había percatado de lo que estaba haciendo.

Una de las situaciones que han reportado como sospechosas es que solía aplicar dosis muy altas de anestesia a los pacientes.

Quintella fue arrestado y trasladado a la prisión de Río de Janeiro de Bangu 8, en una unidad destinada a personas con estudios superiores; podría enfrentar 15 años de cárcel, además de perder su licencia como médico.

Esposado y custodiado por la Policía, llegó Giovanni Quintella Bezerra,

anestesiólogo que fue arrestado y fichado en el acto, en la madrugada del lunes (11), por violación. Según los investigadores, abusó de una paciente mientras estaba drogada y sometida a una cesárea en Brasil. pic.twitter.com/i3OwfBjyRs — Noticias BQ (@NoticiasBQ) July 13, 2022

Primero surgieron cinco vícitmas que denunciaron al anestesiólogo. Ahora hay reportes de que podrían ser más de 30.

Entre las víctimas hay tres mujeres que estuvieron supervisadas por Quintella. Una de ellas, Naiane Guedes de Oliveira, declaró que el 5 de junio fue operada en el Hospital da Mãe, donde también trabajaba el sujeto. “Tuve a mi hijo el 5 de junio. Lo que me llamó la atención fue la anestesia general. Ya tuve otros tres hijos por cesárea y nunca había tenido anestesia general”, se lee en un testimonio publicado por El Universal.

“No sé si abusó de mí, pero la sedación y el hecho de que estuviera muy cerca de mi cabeza me resultaba extraño”. La mujer señaló que lo único que recuerda es haber escuchado su voz pues todo el tiempo le hablaba suavemente al oído, además de que le había pedido a su esposo que saliera de la sala. “Siempre hablaba cerca, y eso me molestaba mucho. Me quejé después de que le dijo a mi esposo que se fuera. Estaba lenta y sentía mucho dolor en la nuca. Me dijo que era normal y que por eso me tenían que sedar”.

La Policía Civil de Rio de Janeiro, en Brasil, está en busca de más mujeres posibles víctimas del anestesiólogo. De acuerdo con información confirmada por Bárbara Lomba, jefa delegada de la Comisaría de Asistencia a la Mujer de São João de Meriti, existen al menos 30 casos más. “Tenemos que investigar. Ya hay 30 casos identificados como posibles”.

Además, la policía reveló que estaban esperando la declaración de dos víctimas que fueron intervenidas el 10 de julio, antes del caso que se volvió viral. “Tenemos información de que fueron sedadas, posiblemente innecesariamente”, señaló la unidad.