Sin información Edificios Públicos sobre construcción en escuela del sur

La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central que preside el senador Ramón Ruiz Nieves retomó el proceso de vistas públicas para dar seguimiento a los trabajos de reconstrucción de las escuelas en la región suroeste, específicamente, en la llamada zona cero.

“[El propósito de esta vista es saber] qué tenemos a la fecha de hoy y cómo lo vamos a trabajar, porque se acaba de aprobar un presupuesto… [Y] yo tengo una responsabilidad con la educación de la zona sur del país”, expresó Ruiz Nieves durante los trabajos.

Esta audiencia responde a la Resolución del Senado 43 y es la octava vista con relación a los trabajos de recuperación en las escuelas del sur. En esta ocasión, la Comisión citó a deponer al Departamento de Educación (DE), a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Durante la audiencia salió a relucir que los trabajos de reconstrucción que se están llevando a cabo en la escuela Luis Muñoz Marín en Yauco no es lo que se había acordado con la comunidad escolar y el Alcalde de dicho municipio. “Yo no pensé jamás que en la vista de hoy fuéramos a discutir y a hablar de vagones”, dijo Ruiz Nieves a los funcionarios de AFI, Edificios Públicos y Educación.

“Ahora se habla de proyectos de vagones, que son los contenedores que se usan para carga, y se habla de habilitarlos para convertirlos en salones de clases. Una de las preocupaciones es que, en base a esa inversión, por qué no se construye una escuela modular. La sugerencia era que en vez de estar experimentando con unir dos contenedores de carga para convertirlos en un salón de clases, porque no se evalúa la alternativa de salones modulares… [El cambio de idea se da] por el factor tiempo y porque no hay los espacios concernientes para construir una escuela modular”, añadió el senador Ruiz Nieves.

Por su parte, la senadora Marially González Huertas, al unirse a los trabajos, expresó preocupación con el asunto de la construcción de un voladizo de medio millón de dólares en la Escuela Vocacional y Técnica de Yauco. González Huertas cuestionó a Ivelysse Lebrón Durán, directora ejecutiva de la AEP, si conocía de esa construcción, a lo que la funcionaria dijo no saber de la misma.

“Pero usted es la Directora Ejecutiva de Edificios Públicos, [entonces] ¿cómo garantizamos que haya a nivel fiscal un camino correcto?”, ripostó González Huertas.

Ante ese asunto que también salió a relucir durante la vista, Lebrón Durán, logró conseguir el dato y dijo que “aparentemente si se realizó una construcción [pero] de $31 mil en el 2020 de un voladizo hecho en metal”. Aclaró que no fue una construcción de medio millón de dólares, sino de $31 mil.

González Huertas le aclaró a la funcionaria pública que “cuando se trata de dinero público, se debe maximizar, no debemos malgastar… y aquí el asunto está en que se hace un voladizo para un edificio que no tiene ningún uso y que la recomendación es demolerlo. Ese es el issue”. Acto seguido, la senadora por el Distrito de Ponce le solicitó a la Directora Ejecutiva de Edificios Públicos copia del contrato quien realizó dicha construcción.

Por su parte, el Departamento de Educación, durante su ponencia informó que se han invertido “un poco más de $135 millones en los pasados 12 meses en iniciativas directamente dirigidas a la estabilización de la zona cero”. Asimismo, aclaró que hay algunas “estructuras que han sufrido daños críticos y han requerido evaluaciones estructurales más extensas para determinar el método de reparación o reemplazo”.

“Hemos atendido un 92% de las escuelas en la zona cero, sin embargo, aún quedan escuelas que continúan en el proceso administrativo extenso de FEMA”, enfatizó Enrique Questell en representación del Secretario de Educación.