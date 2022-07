Servidores públicos reciben primer pago de aumento salarial

El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció que hoy se concretó el desembolso de la primera quincena de aumento salarial a maestros y personal del Departamento de Educación (DE), oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), bomberos, paramédicos y médicos residentes lo que representa más de $334 millones anuales en el bolsillo de estos servidores públicos.

“Hoy cumplí el compromiso que hice con estos servidores públicos, pues por muchos años estos profesionales no habían recibido ningún tipo de aumento en su sueldo y ahora ya es una realidad. Nuestros maestros y maestras, bomberos, paramédicos, oficiales de custodia y médicos residentes, entre otros, hacen una labor encomiable que agradecemos y valoramos. Siempre he reconocido la importancia de los funcionarios que laboran en el servicio público y he procurado que se les haga justicia salarial. Por eso, continúo identificando fondos y a partir de enero de 2023, pondremos en vigor un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para los empleados del gobierno central lo que resultará en aumentos para la gran mayoría de nuestros servidores públicos”, sostuvo Pierluisi.

En el Departamento de Educación, unos 24 mil maestros recibieron un aumento salarial de $1 mil mensuales mientras que 1,005 empleados no docentes de la agencia recibirán un aumento de cinco por ciento y en el caso de los que dan servicios directos al estudiantado será de 10 por ciento.

Asimismo, los 1,571 bomberos de la Isla desde hoy reciben un aumento salarial mensual de $625 mientras que para 4,421 oficiales de custodia del DCR el aumento es de $500 mensuales más el 10 por ciento de su sueldo. También, 331 paramédicos técnicos reciben desde hoy $525 mensuales, 118 paramédicos básicos $364 mensuales y 31 despachadores $495 mensuales. De igual forma, 447 médicos residentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibirán un aumento salarial que representa una inversión de $5 millones anuales.

“Durante este primer año y medio como gobernador he estado enfocado en agilizar la obra, poner al servicio de nuestra gente los fondos federales que tenemos disponibles, estabilizar las finanzas del gobierno, dejar atrás la quiebra y proteger las pensiones públicas. Gracias a todo lo que hemos logrado, hoy podemos tener estas buenas noticias. Vamos a continuar trabajando para asegurar el bienestar de nuestra gente”, añadió el gobernador.