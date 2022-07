Educación anuncia proceso de matrícula para los Institutos Postsecundarios

El secretario del Departamento de Educación(DE), Eliezer Ramos Parés, anunció que ya está disponible el proceso de matrícula para los cinco Institutos Postsecundarios acreditados de la agencia los cuales son: Instituto Tecnológico de Puerto Rico (recintos en San Juan, Guayama y Manatí), la Escuela de Troquelería y Herramentaje, en Bayamón y el Puerto Rico Aviation Maintanance Institute (PRAMI), ubicado en Fajardo.

Los interesados en completar el proceso en línea deberán hacerlo en o antes del 17 de agosto, día en que iniciarán las clases. Para esto, deberán acceder al enlace https://bit.ly/AdmisionITPR y completar la información requerida. Aquellos interesados en obtener ayudas económicas deben completar la misma en https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.

“Exhortamos a todos aquellos interesados en iniciar estudios en las diferentes áreas que ofrecen nuestros institutos a completar el proceso de matrícula. Hace algunas semanas fuimos partícipes de una graduación que estuvo enmarcada en alegría y en progreso, donde 295 personas recibieron sus certificados de graduación de nuestros institutos. Entre ellos, se destacó un estudiante que con 75 años nos demostró que no existen los límites para poder lograr los sueños. Los institutos tienen opciones educativas atractivas y viables para todos. Contamos con ayudas económicas que podrán recibir, si cumplen con los requisitos y con las acreditaciones necesarias”, explicó el titular de la agencia.

Los institutos lograron su reacreditación hasta el 2026 por parte del Office Of Registration And Licensing of Educational Institutions y con The New York- Boston Participation Division, por un período de cinco años. También el secretario destacó, que PRAMI obtuvo la renovación de acreditación para operar como la única escuela de aviación acreditada por el ente federal en Puerto Rico y el Caribe.

Las reacreditaciones permiten recibir ayudas económicas federales bajo la Ley Higher Education Act, ayudas del Pell Grant, de la Federal Work and Study Program y del Federal Supplemental Educational Opportunity Grant.

Por su parte, el gerente de operaciones de la División de Educación Técnica, Kelvin Pagán la Luz resaltó la importancia de contar con las ayudas que permitirán cerras brechas económicas, brindando a más personas acceso a servicios educativos y técnicos. “Es importante destacar que recientemente se incorporó en los ITPR el curso de Entrenador Personal y que nos mantenemos a la vanguardia para incluir carreras de gran demanda en el mundo laboral. También, si luego de completado el grado asociado, el estudiante quisiera realizar un bachillerato, no tendrá problemas con la convalidación de estudios o créditos en otras instituciones universitarias”, puntualizó.