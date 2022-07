Representante vuelve a reclamar cancelación contrato de operador de AutoExpreso

El representante José “Memo” González Mercado, volvió hoy, jueves, a solicitar la cancelación del contrato con la empresa que actualmente opera el sistema de AutoExpreso, Professional Account Management (PAM), ante los serios señalamientos de deficiencias, incluyendo múltiples problemas con sus plataformas digitales.

El representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo también pidió que se le brinde una ventana de 60 días a todos los conductores para que puedan pagar los cargos por el paso a través de estaciones de peaje.

“Otra vez vemos como el sistema de AutoExpreso le falla al Pueblo de Puerto Rico. Todos podemos confrontar problemas, pero los que vemos con el operador PAM han sido demasiados y a cada rato. Es tiempo de que se cancele ese contrato con PAM y se inicie un proceso, abierto y transparente, para escoger a otra empresa que pueda proveer un servicio de confianza, con métricas de cumplimiento bien altas y, sobre todo, con una plataforma de facturación al cliente que sea responsable y certera en todo momento. Menos de eso no es aceptable”, dijo el Representante del Partido Nuevo Progresista.

“Podemos entender el asunto de abril, cuando el sistema falló a consecuencia de un ataque cibernético. Pero no entendemos el tiempo que estuvo fuera y mucho menos la caída del sistema el pasado martes. Esto son situaciones inaceptables que afectan al Pueblo directamente y eso es algo que no podemos tolerar. Por el contrario, ante todas estas faltas, que no solo se limitan a este año, es tiempo de cambiar el operador”, explicó González Mercado.

Por otra parte, el representante solicitó extender hasta septiembre 18 el periodo que tiene la gente para pagar los peajes transitados sin penalidad alguna.

“Esto debería ser una iniciativa de la propia empresa PAM ante las múltiples interrupciones en los servicios y la falta de confianza en la ciudadanía sobre sus procesos. Pero, ante la realidad de que no lo es, estoy pidiendo a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) extender el periodo de gracia hasta el 18 de septiembre. Eso es lo menos que nuestra gente merece ante años de pésimo servicio”, añadió.

La ACT extendió hasta el próximo 18 de julio el plazo de gracia para pagar los peajes transitados mientras el sistema estuvo fuera de operaciones debido al ataque cibernético que sufrió en el mes de abril.