Comisionada sobre respuesta de Pierluisi a sus críticas: “Yo leo como todo el mundo hace”

La comisionada residente, Jenniffer González Colón dijo el jueves que sus opiniones en diferencia a algunas posturas del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia son basadas en sus interpretaciones sobre la información que lee.

“Esa es mi opinión y no la voy a cambiar. Yo creo que LUMA ha sido deficiente, creo que tiene que ser mejor fiscalizado. Hay Alianzas Publico Privadas que han funcionado como la de aeropuerto y en el caso de las carreteras y debe haber esa mayor fiscalización, dijo González Colón en entrevista radial (Radio Isla).

“Yo respeto muchísimo al gobernador, coincido con él en un montón de cosas, pero también con lo del terreno (vendido en el Condado) son cosas que a mí no me gustan. Yo leo como todo el mundo lo hace y tengo la información de los que vivimos en Puerto Rico y tomamos decisiones. No siempre vamos a estar en la misma página. Yo hice expresiones y me reafirmo en ellas. No es pecado pensar distinto. Y uno no se convierte en sellito de goma al pensar igual en todo”, añadió.

A principios de semana, Pierluisi Urrutia reaccionó a las críticas de la comisionada residente sobre la labor de LUMA Energy, la propuesta de quitarle dinero al Fondo de Seguro del Estado para transferirlos a la Autoridad de Energía Eléctrica y la venta de un predio de terreno en el Condado para ampliar una construcción en el área.

“No es justo estar de mi parte criticar expresiones de la comisionada para la cuales quizás no tenía toda la información. Realmente a ella le hacen una pregunta y la contesta. A lo mejor de su conocimiento y la información que tiene disponible. Por ejemplo, en cuanto a lo del Fondo del Seguro del Estado, yo no estoy seguro, posiblemente no tenía el detalle de que esto no viene de reserva alguna. Esto es un sobrante extraordinario que hay disponible. Así que, si se le da el detalle, habría que ver si todavía se mantiene. Pero, el punto es este, la comunicación (con la comisionada residente). Es buena. En cuanto a lo del predio al área del Condado, si mal no la cito, dijo que no le gusta la transacción. Y yo he dicho que se siguieron todos los procesos establecidos en ley. El que compró el terreno quiere construir en el terreno y el Municipio de San Juan ya ha indicado que se va a llevar un proceso de vistas públicas”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.