Procesan criminalmente a influencer que adeuda sobre $7 millones a Hacienda

La alianza investigativa entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia puso al descubierto el miércoles un nuevo patrón de evasión contributiva de magnitud millonaria por Jorge Christian Batista Agront, un influencer y motivador, con gran cantidad de seguidores en las redes sociales, que le debe a Hacienda cerca de 7.6 millones de dólares, luego de supuestamente incumplir con su deber de reportar más de 11 millones de dólares en sus Planillas de Contribución sobre Ingresos, personales y corporativas, durante los años 2017 al 2022.

“Este es el caso de evasión contributiva más sofisticado que ha visto el Ministerio Público y al mismo tiempo el más desafortunado, porque se refiere a un joven empresario reconocido por los medios como una persona exitosa y un ejemplo a seguir para muchos. El problema es que nos enteramos de los logros de Chris Agront por la prensa y los medios digitales, pero no lo encontramos en SURI. Como he dicho en otras ocasiones, los evasores no le roban al gobierno, sino a la gente, a los asalariados que se levantan en las mañanas para acudir a sus trabajos y cumplen con su responsabilidad contributiva. Ver personas que se hacen llamar ‘empresarios exitosos’ y viven una vida millonaria, pero no hacen intento alguno por cumplir con su responsabilidad contributiva, ciertamente me indigna. Este es el caso de evasión contributiva más sofisticado que hemos presentado y también es un tipo de delincuencia que seguiremos atajando en el Departamento de Hacienda”, manifestó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea en conferencia de prensa.

La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia le radicó hoy cinco cargos por no rendir planillas, en violación de la Sección 6030.11 del Código de Rentas Internas; cuatro de ellos por sus planillas personales y uno relacionado con la planilla de su compañía Jettrades. El influencer, quien alega ser experto en el mercado de las criptomonedas, podría enfrentar una pena de tres a ocho años de prisión por cada cargo y una multa de hasta 20, 000 dólares.

La jueza Raiza Cajigas Campbell encontró causa para arresto contra el imputado, quien se allanó a la determinación del Tribunal de San Juan. Se le impuso una fianza global de 100, 000 dólares.

El influencer, quien se identifica como Chris Agront y se mercadea, además, como educador financiero. Este utiliza las plataformas digitales como YouTube, Instagram y Facebook para la venta de cursos titulados “One Day Mastermind” para “crear millonarios” en los que cobra hasta 5,000 dólares por curso. En sus videos, presume su costosa vida, hospedaje en hoteles exclusivos, autos de lujo, ropa de diseñador, joyas, relojes, viajes en jet privado por distintas partes del mundo como Roma, India, Dubái, Europa, Australia, Sahara, entre otros. Además, este resalta que gana más de un millón de dólares al mes.

Por su parte el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, destacó la importancia de procesar este tipo de delitos. “Los delitos económicos le dan un golpe mortal a nuestra isla, especialmente en este momento histórico. Las personas que se lucran e incumplen con su responsabilidad contributiva afectan a otros ciudadanos vulnerables que no cuentan con los recursos suficientes para tener una buena calidad de vida. Por ello, esta alianza investigativa entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda cobra mayor importancia. Continuaremos combatiendo la evasión contributiva y procesando este tipo de casos de alto perfil, de personas de amplio poder adquisitivo que no pagan al fisco lo que por ley les corresponde, afectando los servicios del pueblo puertorriqueño”.

Bajo este patrón de incumplimiento, el creador de contenido como “Mi Primer Millón”, “Yo me hice en Puerto Rico” y “Compré $70,000.00 en zapatos y prendas en un día”, dejó de reportar al Departamento de Hacienda ingresos ascendentes a 5,487,101 dólares en su carácter como individuo, y en cuanto a la compañía de responsabilidad limitada, Jettrades LLC, la cantidad de 5,687,098 dólares.

“Incluyendo las multas y penalidades, el imputado adeuda al erario aproximadamente 4,526,216 dólares en su carácter individual y 3,094,349 dólares por su corporación, para un alrededor de 7.6 millones de dólares”, informó la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz, quien lidera la investigación por parte del Ministerio Público, junto al agente del Departamento de Hacienda, Ricardo Cruz Candelario.

Además, surge de la pesquisa iniciada en el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda, que Batista Agront posee dos vehículos lujosos a su nombre. Uno de los vehículos es una Mercedes Benz G550 del año 2021, con un valor de 239,884 dólares, y una guagua Lamborghini Urus del año 2020, con un valor de 349,599 dólares para un total de 589,483 dólares.

El imputado también tiene tres propiedades inmuebles rentadas en los municipios de Dorado, San Juan y Cayey.

“Recomiendo a las personas que no estén cumpliendo con sus obligaciones contributivas, que eviten caer en situaciones como esta, acogiéndose a nuestro Programa de Divulgación Voluntaria. El Departamento no referirá a Justicia para procesamiento criminal a contribuyentes que hayan incumplido con sus obligaciones fiscales, si hacen una divulgación voluntaria de los ingresos, partidas, transacciones, eventos, planillas, formas, certificaciones, informes o contribuciones no divulgados o debidamente presentados, que provocaron su incumplimiento con sus obligaciones fiscales”, añadió el secretario de Hacienda.

La vista preliminar fue señalada para el 28 de julio.