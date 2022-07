Piden a la Cámara que investigue millonaria deuda del “room tax” que mantienen hospederías

El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, le solicitó a la Comisión de Turismo que realice vistas públicas para investigar la millonaria deuda del “room tax” que tienen con el gobierno diferentes hospederías.

En un reportaje publicado por un medio del país, establece que la deuda por concepto del pago del impuesto por ocupación o “room tax”, asciende a $20.6 millones entre 2004 y el 2022. La deuda la encabeza los hoteles sin casino, con $7.4 millones, seguido por los alojamientos alternativos, que suman $5.4 millones, los moteles $2.9 millones, “guesthouses” $1.6 millones y los paradores $1.2 millones y los hoteles con casinos reflejan una deuda de $717,791.

”El país merece saber quienes son sus deudores de “room tax”, como también conocer las dudas de las agencias de gobierno con la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay amigos y donantes de la casa que se llenan la boca en la radio dieciendo que sus propiedades han tenido 100% de ocupación, pero se roban el impuesto por ocupación”, dijo en declaraciones escritas.

“En realidad al no pagar sus obligaciones, le hacen daño al pueblo, que es el verdadero afectado. No pagar lo que corresponde, es quitarle mejores servicios a los que tienen derechos los puertorriqueños. Ante esta millonaria deuda, le he solicitado al Presidente de la Comisión de Turismos que con carácter de urgencia cite al Director de la Compañía de Turismo y lleguemos al fondo de esto”, precisó Matos García.