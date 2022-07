COR3 asegura está trabajando en el desembolso de los $180 millones que FEMA le debe a la AEE

Luego de expresiones vertidas por el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, sobre la deuda de 180 millones de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) con la agencia pública, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy Rivera, aseguró que se está trabajando para el desembolso del dinero.

“En el COR3 estamos trabajando en equipo con la Autoridad de Energía Eléctrica y FEMA, en los procesos necesarios para desembolsar hasta aproximadamente $180 millones, entre los que se encuentra, una partida correspondiente al reembolso por compra de combustible por emergencia a causa de los terremotos, así como equipos para los mega generadores de la Central de Palo Seco, entre otros gastos. Actualmente, se están finiquitando unos asuntos para cumplir con los requisitos federales y estatales que permitan continuar con los procesos de los desembolsos conforme a las políticas de COR3. Continuamos trabajando en equipo, a diario, junto a la AEE, LUMA y FEMA, para que los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica continúen desarrollándose eficientemente”, expresó Laboy Rivera.

En el día de ayer, el director ejecutivo de la AEE Josué Colón dijo en vistas públicas del Senado que en total, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) le adeuda en total de 180 millones de dólares por lo que no ha podido devolver a los consumidores ese dinero y catalogó de falsas las aseveraciones del Negociado de Energía.

“Aquí hace un ratito se mencionó que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía 44 millones de dólares y que no los había devuelto y no sé qué más, nada de eso es cierto. ¡Nada de eso es cierto! O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica no se queda con un centavo que tenga que devolver a los clientes. Y esas expresiones, además de inducir a los senadores a error induce a la ciudadanía que escuchó eso también a error”, dijo Colón en las vistas públicas.

“De hecho la Autoridad no ha recibido la inmensa mayoría de los costos incurridos por la quema de diésel por los terremotos y la salida de las Unidades 5 y 6 de Costa Sur que asciende a 140 millones de dólares, y esos cuaternti pico de millones que se mencionaron en la mañana de hoy se añadirían a ese número, que serían 180 millones de dólares que la Autoridad no ha recibido, pero ya parte de ese dinero se ha diferido sin nosotros haberlo cobrado. Y eso lo que hace es incidir en el cash flow de la empresa y ponernos en situación precaria otorgando dinero que nosotros no tenemos”, añadió el funcionario de la AEE.