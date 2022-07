Putin tendrá una hija con su amante en medio de la guerra

El líder uso al parecer no estaba tan contento con la filtración de la noticia (Agencias)

Vladimir Putin está de nuevo en el ojo público pero esta vez no debido a la guerra que mantiene contra su vecino Ucrania. Se trata de su muy discreta vida privada que esta vez dejó colar una noticia de escándalo.

El gobernante ruso, de 69 años, será papá de una niña. Así lo dijo el diario británico Daily Mirror lanzándose detalles como que la madre es la reconocida gimnasta Alina Kabaeva, de 39 años. También se supo que un portal web vinculado con el Kremlin filtró el sexo del bebé.

No le gustó

Putin y la ex gimnasta están juntos desde 2008, o al menos en ese año se conoció que el mandatario tenía una amante. Luego, en 2015, la mujer apareció en la portada de la revista Vogue cuando todo parecía indicar que ambos iban a formalizar la relación, pero todavía Putin estaba casado.

La relación se hizo más mediática y todas las revistas del corazón dedicaron páginas y fotos para mostrar, sobre todo, a la gimnasta rítmica Alina Kabaeva, quien nació en Uzbekistán, conocida en Rusia por su agilidad y su hiper flexibilidad.

Putin y la ex gimnasta tienen ya dos hijos, uno de 7 y otro de 3 años, además de la que viene en camino, justo en medio del conflicto armado contra Ucrania.

Excelsior precisó: “Entre los hijos conocidos del mandatario ruso se encuentran: “la académica y empresaria María Vorotsova, de 37 años, y la científica y ex bailarina Katerina Tikhonova, de 35, a quien tuvo con su ex esposa” la azafata de vuelo Lyudmila Shkrebneva, publicó The Mirror”.

Nuevas críticas

Además de los secretos personales que se acaban de filtrar, Putin no deja de ser criticado por un nuevo decreto que firmó para debilitar la resistencia ucraniana.

El documento de la ley federal establece que “los extranjeros tienen derecho a solicitar la ciudadanía rusa mediante un procedimiento simplificado sin cumplir condiciones como un período de cinco años de residencia en Rusia, una fuente de sustento y una prueba de conocimiento del idioma ruso”, precisó AS.com tomando la nota de la agencia TASS.

Para el gobierno ucraniano, se trata de una nueva ofensa de Putin a los valores de la nación independiente. “Los ucranianos no necesitan la ciudadanía de Putin y los intentos de imponerla por la fuerza están condenados al fracaso”, ha resaltado en un comunicado en el que cita al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien dice que el decreto es “inútil y solo muestra el apetito agresivo de Putin”, precisó el medio.

