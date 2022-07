Pedro Pierluisi se va de viaje para Estados Unidos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, partió a la ciudad de Portland en Maine.

Según comunicó Fortaleza a través de un comunicado de prensa el primer ejecutivo estará participando de la reunión de verano de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés.

El gobernador Pierluisi estará de regreso en Puerto Rico el domingo por lo que el secretario de Estado, Omar Marrero, fungirá como gobernador interino.

En el evento Pierluisi participará de las plenarias ofrecidas a los gobernadores de los estados y territorios en la que se destacan los temas de ciencias y tecnología en la educación, así como el regreso del turismo tras la pandemia.

En el foro “The Return of Travel and Tourism” el gobernador compartirá con los presidentes y CEO de Longwoods International y de Visit Baltimore, Amir Eylin y Al Hutchinson, respectivamente. También, con la directora ejecutiva de Turismo de Massachussets Keiko Matsudo Orrall y el presidente y CEO de The Brand USA, Chris Thompson.

“El gobernador destacará cómo Puerto Rico, a pesar de la pandemia, ha logrado obtener cifras históricas en cuanto al turismo en la Isla, y abordará sobre la inversión que ha hecho el gobierno utilizando los fondos federales disponibles para fortalecer el sector turístico”, lee la comunicación.