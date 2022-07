Gobierno envía primera nómina de más de $17 millones en pagos para séniors y pensionados de bajos recursos

El gobernador Pedro R. Pierluisi, junto al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunció que a poco más de una semana de que la agencia haciera disponible el Formulario 481.1, para solicitar los créditos para personas de 65 años o más y pensionados de bajos recursos, ya se envió la primera nómina millonaria de pagos a miles de ciudadanos.

“El Departamento de Hacienda comenzó a pagar rápidamente los créditos para adultos de 65 años o más y para pensionados de bajos recursos por lo que hoy anunciamos que se trabajó ya una nómina de $17,131,074, que beneficiará a 35,767 personas. Mi gobierno está comprometido con ayudar a este sector de la población y estamos procesando las planillas con la mayor agilidad y eficiencia posible para que el dinero esté en el bolsillo de nuestra gente”, sostuvo el gobernador Pierluisi.

Por su parte, el secretario de Hacienda expresó que “al momento Hacienda ha recibido unas 39,202 planillas de los créditos reembolsables de $200 y $300. Estos créditos están disponibles para las personas que no solicitaron el Crédito por Trabajo en la Planilla de Contribución sobre Ingresos del año 2021″.

Las personas que cualifiquen pueden completar y radicar la planilla a través de sus cuentas personales de SURI o utilizando los servicios de un Especialista en planillas. Los que aún no tienen una cuenta en SURI, pueden referirse a la Parte II-A, de la Carta Circular de Rentas Internas 22-12, https://hacienda.pr.gov/publicaciones/carta-circular-de-rentas-internas-num-22-12 que establece el proceso de registro o utilizar un Especialista en su representación, sin la necesidad de estar registrado en la plataforma, según se explica en la Parte II C-2, de la misma Carta Circular.

Para cualificar, los solicitantes deben ser residentes de Puerto Rico y tener 65 años o más al último día del año contributivo y su ingreso bruto, incluyendo los beneficios del Seguro Social, debe ser hasta $15,000 o menos de $30,000, en el caso de personas casadas. Estos recibirán un crédito reembolsable de $200 y los casados podrán reclamarlo individualmente, siempre que el ingreso agregado no exceda el límite.

Personas que no tengan 65 años al último día del año contributivo, pero que solo recibieron ingresos de pensión de $4,800 o menos, sin incluir los beneficios del Seguro Social, también pueden optar por la ayuda. Estos deberán ser pensionados de la Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura, del Sistema de Retiro de Maestros, de la Universidad de Puerto Rico, de la Autoridad de Energía Eléctrica y pensionados del sector privado.

Los pensionados de bajos recursos recibirán un crédito compensatorio de $300 y en el caso de contribuyentes casados, cada cónyuge deberá cumplir con los requerimientos indicados.

No se considerarán los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en ninguno de los casos. Los solicitantes no pueden ser reclamados como dependientes en otras planillas y no deben haber reclamado ni reclamarán el Crédito por Trabajo (Earned Income Credit), en la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos.

Las evidencias requeridas incluyen una identificación con fecha de nacimiento, como la licencia de conducir, la identificación con foto para personas de edad avanzada o cualquier documento que permita verificar la edad. De ser beneficiario del Seguro Social, debe someter el Formulario SSA 1099 (Declaración de Beneficios de Seguro Social), disponible en línea en www.ssa.gov o llamando al 1-800-772-1213. Si no recibe ningún tipo de ingreso, deberá incluir una certificación negativa de la Administración del Seguro Social.

Para agilizar el proceso, los ciudadanos deben verificar su información personal y asegurarse de incluir los documentos requeridos al momento de radicación. También se recomienda autorizar el depósito directo en la planilla incluyendo el tipo de cuenta (cheques o ahorro), número de ruta, número de cuenta y su nombre, según registrado en la institución bancaria.