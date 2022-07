Dalmau asegura que críticas al PIP son un acto “desesperación” ante el crecimiento del partido

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, asegura que las críticas contra el partido por el manejo de la denuncia de acoso laboral y sexual realizada por una exmilitante del partido son un acto de “desesperación” ante el “crecimiento” de la colectividad.

Varios funcionarios de diferentes partidos, así como analistas políticos han rechazado las expresiones del líder partido, quien en conferencia de prensa reveló que la comisión especial designada para investigar el caso determinó no hay instancias de maltrato hacia las denunciantes.

La investigación realizada por la comisión especial del PIP se da por una denuncia de acoso laboral realizada por Valerie Román Echevarría, quien trabajó en la Junta de Inscripción Permanente, contra el excandidato a la alcaldía de Aguadilla por el PIP, Eliezer Ríos Santiago. Sobre el particular, Dalmau Ramírez indicó en conferencia de prensa, que no hubo tal comportamiento dado a que, supuestamente, no existía una relación patronal entre ambos.

“Yo no voy a legitimar, con una respuesta, lo que son expresiones más bien de carácter político partidista en la desesperación de lo que puede ser lo que ven, un crecimiento del Partido Independentista Puertorriqueño. Yo puedo comprender que hay personas de buena fe, como la Colectiva Feminista en Construcción, que puedan tener sus dudas y nosotros tenemos la mejor intención de poder dialogar con esos sectores”, dijo Dalmau al ser cuestionado en entrevista con Noticentro Al Amanercer sobre las expresiones realizadas por el senador Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Pero hay personas que no están de buena fe en estos procesos y creo que es terrible que se utilice como balón político un tema tan sensitivo”, sostuvo.

Rivera Schatz fue uno de los que criticó la determinación del PIP de exonerar al funcionario acusado de acoso y tildó de “hipócritas” al liderato de ese partido.

“El rostro, el tono del liderato pipiolo durante la conferencia de prensa notificando el contenido del informe del “Comité Especial” del PIP sobre las denuncias de acoso sexual y laboral contra varias mujeres independentistas le permite a Puerto Rico conocer la metodología chanchullera de la “Patria Nueva” que propone la izquierda”, publicó en las redes sociales.

Señaló que la comisión especial del partido que investigó la denuncia de acoso sexual y laboral realizada por la exmilitante de la colectividad, exoneró a su funcionario por entender que los planteamientos realizados “nada tenía que ver con planteamientos de acoso sexual”.

“Los planteamientos que se hicieron por parte de la exfuncionaria de la Junta de Inscripción Permanente en nada tenía que ver con planteamientos de acoso sexual, es estrictamente laboral y en ese sentido cuando se hizo la investigación resultó ser que no solamente en el derecho no había una relación obrero patronal porque ella trabajaba para la Junta de Inscripción Permanente, Eliezer Río no trabajaba para la Junta de Inscripción Permanente, no era su supervisor directo”, indicó.

Romá Echevarría, en tanto, denunció en una entrevista con Radio Isla que en el la colectividad reina una cultura de silencio, “que los problemas internos deben resolverse por los canales oficiales del partido”. Indicó, además, que en el partido tampoco existía un protocolo de acoso, por lo que acudió a la secertaria de la mujer y género este año y al secretario de la organización.

“Decidí no participar de esa comisión porque yo sabía que eso solamente fue en respuesta a la presión mediática y que no había una intención genuina de hacer que esta persona pasara por un proceso de rendición de cuentas. Eliezer admitió esos hechos”, dijo.

Catalogó a Ríos Santiago de una persona “misógina” y “agresor”. “Mis contribuciones no deberían estar pagando su sueldo”, apuntó.

Dalmau por su parte rechazó que en el PIP haya una “cultura de silencio”, sino que “cuando hay procesos internos, se tratan internamente”. “Eso no significa que hay una cultura de silencio. Hay apertura para toda persona que se sienta que no está en un espacio seguro que pueda acudir a las vías oficiales del partido”, señaló.