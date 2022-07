Alcalde de San Sebastián asegura que Pierluisi y Jenniffer González entraron en campaña política

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, aseguró hoy que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el gobernador Pedro Pierluisi ya entraron en campaña política y a destiempo.

“Están en campaña. La campaña ya comenzó, lamentablemente, porque estamos a año y medio y lo menos que necesita el pueblo de Puerto Rico es estas luchas internas” señaló.

Manifestó que Puerto Rico tiene muchos problemas que enfrentar, no es necesariamente ahora a corto plazo, sino pasado el año 2024 o 2025 cuando terminen las ayudas federales que está recibiendo el gobierno.

“Cuando se vayan todas estas ayudas federales, tenemos que ya nosotros prever cómo nosotros enfrentamos ese vacío de esas ayudas federales. Así que lo menos que la gente le importa ahora es si es Jenniffer, si es Pierluisi, si es Pancho, si es Pedro si es Juan”, añadió.

Dijo que no se alineará a ningún candidato, sino con el municipio que dirige. “Yo me voy a alinear con el pueblo de San Sebastián No me voy a alinear con ninguna… No me importa quien sea porque esa para mí no es la prioridad”, apuntó el líder popular.

Las expresiones del alcalde se dan luego que en días recientes, González expresara su desacuerdo con la transferencia de fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para atajar los aumentos de tarifa del agua y de la luz y el desempeño fiscalizador del Negociado de Energía. El gobernador, quien ya manifestó que se encamina a aspirar a la reelección, dijo que las críticas de González pudieran estar basadas en información incompleta.