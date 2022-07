Pierluisi le responde a Jenniffer González tras críticas por tema energético y la venta de parque en Condado

El gobernador Pedro Pierluisi consideró que la comisionada residente, Jenniffer González, se encontraba desinformada al expresarse públicamente en contra de las acciones de su administración relacionadas con los esfuerzos para mitigar los aumentos en las tarifas de las utilidades y la venta del terreno donde ubicaba un parque pasivo en el Condado.

En pasados días, la comisionada residente, quien se especula podría retar al gobernador en las próximas primarias del Partido Nuevo Progresista, ha criticado tanto la medida que propone transferir $225 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como el desempeño de Luma Energy en la operación de la red eléctrica.

Asimismo, ha cuestionado el proceso que siguió el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para vender, por $145,000, el área del parque en Condado a la corporación Krug Property LLC, transacción que ha generado protestas de los vecinos del área.

“No es justo de mi parte criticar expresiones que ha hecho la comisionada para las cuales quizás no tenía toda la información. Realmente a ella le hacen una pregunta (y) la contesta a lo mejor de su conocimiento y la información que tiene disponible. Por ejemplo, en cuanto a lo del Fondo del Seguro del Estado, posiblemente no tenía del detalle de que (la propuesta aportación de $225 millones) no viene de reserva alguna, esto es un sobrante extraordinario que hay disponible”, indicó Pierluisi a la pregunta de si le “incomodan” las palabras de González.

El mandatario, asimismo, aseguró que se comunica con González “cuando es necesario”.

“Siempre la comunicación ha sido buena”, recalcó Pierluisi.

Con relación a las críticas de la comisionada residente al desempeño de Luma Energy, consorcio al que Pierluisi suele defender, el primer ejecutivo destacó que la empresa enfrenta “fiscalización” tanto del Negociado de Energía como de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la propia Fortaleza y la Asamblea Legislativa.

“En cuanto a lo del predio en el área de Condado, la expresión (de González), si mal no la cito, es algo de que no le gusta la transacción, cómo se dio. Yo lo que he dicho en cuanto a eso es que esa transacción, la información que yo tengo, es que se siguieron todos los procesos establecidos en ley”, manifestó el gobernador.

El DTOP certificó, en 2019, que el espacio frente a la avenida Ashford, conocido por los residentes del Condado como el Parque Borinquen, carecía de un “uso público”, por lo que era susceptible de venta. La agencia, entonces bajo el mando de Carlos Contreras, había inscrito el terreno ese mismo año bajo su nombre, luego que Krug Property le expresara su interés en adquirirlo.

La compraventa se concretó en febrero de 2021, ya bajo la gobernación de Pierluisi y el mando de Eileen Vélez Vega en la secretaría del DTOP.

Krug Property ha solicitado permisos para construir, entre el terreno en controversia y otro colindante que ya había adquirido en 2018, un condominio residencial de 12 plantas.

“El que compró el terreno ahora aparentemente quiere construir en el terreno. Pues necesita un permiso del municipio de San Juan para eso y el municipio de San Juan ya ha indicado, lo vi hoy reportado en los medios, el alcalde de San Juan (Miguel Romero) diciendo que va a llevar a cabo un proceso de vista pública para que la comunidad, los vecinos, se pueden expresar”, afirmó Pierluisi.

¿Sigue pensando que la comisionada no lo va a retar por la candidatura a la gobernación?, se le preguntó a Pierluisi.

“No hay que adelantarse a eso. La comisionada tiene todo el derecho de contestar preguntas que le hagan los medios y contestar preguntas sobre diversos temas. En cuanto a ese otro tema, en mi caso, ya yo tomé mi decisión. Yo estoy enfocado en la obra, quiero llevarla a cabo, trasciende este cuatrienio (y) por eso he dicho que sí, definitivamente estaré aspirando a la reelección porque tengo un compromiso con hacer la obra. En el caso de la comisionada, lo que ha dicho es que no ha tomado su decisión, así que en su momento lo hará y lo anunciará”, expresó el primer ejecutivo.