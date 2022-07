Pedro Pierluisi considera “imposible” fijar un tope a la tarifa energética

El gobernador Pedro Pierluisi catalogó de “imposible” establecer un tope al costo energético en Puerto Rico, como propone un proyecto que ya fue aprobado en ambos cuerpos legislativos y a cuya firma el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, ha condicionado el que la Legislatura dé paso a la medida de administración que inyectaría $205 millones del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para mitigar el incremento tarifario para el presente trimestre.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1383, además de avalar un tope de 20 centavos por kilovatio hora (kWh), también impone como política pública del gobierno un recorte de, al menos 75% en la deuda pública de la AEE, que al momento se encuentra bajo mediación ordenada por la jueza federal Laura Taylor Swain, como parte del caso de Título III bajo la Ley Promesa.

Pierluisi aseguró que, hasta el momento, no ha leído el contenido del PC 1383, medida a la que se opusieron las delegaciones novoprogresistas tanto en Cámara como en Senado.

“No he visto el lenguaje específico, pero es imposible establecer un tope (en la factura). Eso no hace sentido alguno. El 70% del costo de la energía en Puerto Rico es el costo del combustible. No existe manera de uno ponerle un tope al costo del combustible cuando eso lo establece el mercado. Cuando único pudiéramos hablar de un tope real sería cuando hayamos transformado todo el sistema y básicamente la compra de energía esté fijada por contratos que tienen un tope”, expresó Pierluisi al ser abordado con el tema esta tarde en una rueda de prensa.

Pierluisi mencionó que la Junta de Control Fiscal, en sus planes fiscales certificados, ha fijado como objetivo que el costo de energía en Puerto Rico ronde los 20 centavos por kwH. Esa meta también está contenida en la Ley 17-2019 que establece la política pública energética del gobierno.

“Si le medida habla de eso (el tope de 20 centavos) como una meta programática, yo no tengo problema con establecer esa meta, pero si dice que tiene que ser eso sin ningún tipo de lenguaje que dé flexibilidad para cuando los mercados se disparan como ha pasado con esto de (la invasión de) Ucrania, yo diría que no está bien pensada. Pero otra vez, yo no tengo esa medida ante mi consideración”, dijo Pierluisi.

Para el trimestre de julio a septiembre, el costo de electricidad para los consumidores residenciales ascenderá a 33.4 centavos por kWh, aunque la medida para transferir dinero del CFSE a la AEE pudiera mitigar el incremento más reciente, dejando la tarifa cerca de 28.8 centavos, similar a lo que se observó de abril a junio.

El PC 1383 dispone que las agencias públicas encargadas de negociar e implementar cualquier acuerdo de reestructuración de deuda solo aprobarán una transacción que mantenga la tarifa por debajo de los 20 centavos y recorte la deuda de bonos de la AEE, que ronda los $9,000 millones, en al menos un 75%.

El proyecto fue aprobado en ambas cámaras pero, hasta el momento, no se ha enviado al gobernador, quien una vez la reciba tendría 30 días para convertirlo en ley o dejar expirar el plazo mediante un veto de bolsillo.

Opuesto a intervención legislativa

Pierluisi, aunque aclaró que desconoce el detalle del PC 1383, mostró rechazo a la posibilidad de legislar elementos que deben atenderse en las negociaciones confidenciales con los acreedores de la AEE, incluyendo el monto del recorte como parte de la reestructuración de obligaciones.

“La Ley Promesa tiene toda una serie de procesos. Tampoco es como que puedes, en medio de la Ley Promesa, decir tiene que ser esta cantidad y ya. Si lo haces así, lo que puede hacer es que tranca toda negociación y acabamos en los tribunales con todos los acreedores de la AEE demandando a la AEE para embargar sus activos y para que se nombre un síndico que sea quien entonces establece cuál es el costo de la luz en Puerto Rico. Hay que estar muy versado a informado en estas cosas y no aventurarse porque suena simpático avalarlo. El 75% suena muy simpático, pero otra vez, ¿es eso real? Tenemos que hacer las cosas como Dios manda y hay todo un proceso establecido en la Ley Promesa para reestructurar la deuda de la AEE”, sostuvo Pierluisi.

El Proyecto del Senado (PS) 931, según presentado por la administración de Pierluisi, asigna $145 millones a la AEE y $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para mitigar los respectivos aumentos tarifarios que entran en vigor este mes. Sin embargo, la minoría penepé en el Senado presentaría hoy, durante la continuación de la sesión extraordinaria, una enmienda para elevar a $205 millones la aportación del CFSE a la AEE, con miras a cubrir la totalidad del aumento de casi 4.6 centavos por kWh que el Negociado de Energía ordenó para este trimestre.

Diversos sectores dentro y fuera de la Legislatura han cuestionado el mecanismo de financiación que propone Pierluisi, al señalar que la estrategia de obtener dinero del CFSE para impulsar un alivio temporero constituye una mala práctica administrativa. Ante esas críticas, Pierluisi repitió hoy que los $205 millones son producto de un “sobrante” presupuestario que el CFSE no necesita para sostener sus operaciones o brindar servicios.

Hernández, el líder cameral, ha dicho que está dispuesto a favorecer el PS 931 solamente si Pierluisi da paso al PC 1383, al tiempo que lo ha instado a incluir en la sesión extraordinaria, que concluye el 25 de julio, otros proyectos que ayuden a combatir a mediano y largo plazo el impacto sobre las tarifas de las fluctuaciones del mercado global de combustible.