Denuncian aumentos desmedidos en almacenamiento de contenedores en muelle de Puerto Nuevo

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció hoy lunes, que la empresa Luis Ayala Colón-Tote Maritime, bajo el consorcio Puerto Nuevo Terminals (PNT) incrementaron, sin necesidad alguna, las tarifas que cobra por almacenar contenedores en sus predios, en algunos casos hasta un 186 por ciento.

El líder estadista reveló la nueva tabla de tarifas creada por el consorcio PNT la cual entra en efecto hoy. En la misma se detalla un aumento en múltiples áreas de almacenamiento de contenedores. Por ejemplo, aumentos en los primeros cinco días de 40 por ciento (de $25.00 a $35.00), de 6 a 10 días de un 43 por ciento ($35 a $50), de 11 a 15 días 114 por ciento ($35 a $75) y de 16 días en delante de un 186 por ciento ($35 a $100).

“He sido consistente en mis planteamientos de que el acuerdo entre las empresas Luis Ayala Colón y Tote Maritime es uno malo para Puerto Rico, pues creó un monopolio total en el puerto de San Juan que, entre otras cosas, permite aumentar las tarifas de almacenamiento, sin razón alguna porque, inclusive, crearon un cargo nuevo de ‘Fuel Recovery Surcharge’ de $10.50 por unidad almacenada para alegadamente mitigar el alza en el costo del combustible. Este cargo es adicional al nuevo tarifario, así que cuando calculamos, el aumento es ahora mayo”, dijo Aponte Hernández.

“Estos excesivos y abusivos aumentos de este consorcio son un ataque directo al pueblo con incrementos que no se ameritan únicamente porque son un monopolio. Estos aumentos están diseñados para que el pueblo los pague y eso vamos a tratar de evitarlo. Inclusive, los aumentos también afectan el sector empresarial de Puerto Rico, pues existe un nuevo ‘fee’ para los contenedores de exportación, esos que contienen nuestros productos para ser vendidos en el exterior. Ahora esta empresa le colocó una nueva tarifa de ‘Export Containers’ de $50 por los primeros siete días, $75 hasta 12 días y $100 hasta 17 días de almacenamiento, En esencia esto es un golpe mortal a la exportación de nuestros productos”, agregó el legislador del Partido Nuevo Progresista.

El representante por acumulación adelantó que estará refiriendo esta “desmedida” alza a la Comisión Federal Marítima, a la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia federal, la Autoridad de Puertos, y los departamentos de Justicia, Asuntos al Consumidor y Desarrollo Económico y Comercio, para su investigación.

En abril de 2020 la División Antimonopolios del Departamento de Justicia federal levantó serias reservas sobre el acuerdo de fusión entre las antes mencionadas empresas para proveer servicios en el puerto de San Juan. Según Justicia federal, el acuerdo está “hecho para brindar una ventaja competitiva” a la nueva entidad.

Aponte Hernández pidió al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, que se exprese contra el nuevo aumento que tiene como resultado cortar la exportación de los productos puertorriqueños.

“Hace unos días, el Secretario del DDEC dijo que ‘tarifas suben y así mismo bajan’. Esto no es lo que pasa aquí. El combustible no tiene nada que ver con este aumento pues ya impusieron una tarifa nueva para eso. De lo que esto se trata es de aumentar el margen de ganancia en detrimento de todos. El Secretario tiene que defender la exportación de nuestros productos ante este nuevo tarifario. Nuestros comercios, particularmente las Pequeñas y Medianas Empresas, no podrán aguantar este innecesario aumento”, concluyó diciendo el Representante.

El pasado cuatrienio, Aponte Hernández lideró la investigación sobre la antes mencionada fusión, bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 1523, la cual ordenó a las comisiones de Relaciones Federales, Internacionales y Status; y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía a realizar una investigación exhaustiva en torno a los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, en donde se determinó que en efecto, dicha fusión no era para los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.