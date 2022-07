Alcaldesa de Morovis cuestiona “extraño silencio” de feministas con supuesto patrón de acoso en el PIP

La alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado González, tronó contra los grupos feministas del país debido a lo que cataloga como el “silencio” de estos sectores ante las denuncias de acoso laboral en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Maldonado González se refirió específicamente a que la colectividad no encontró un patrón de acoso en la investigación interna que realizó una comisión especial.

“El pasado sábado me expresé en las redes sociales sobre este este tema, que no es exclusivo del PIP, sino de la sociedad entera. Hay varias cosas que saltan a la vista, y una de ellas es el extraño silencio de las líderes feministas de ese partido, que de ordinario son muy combativas ante este tema. Nadie quisiera pensar que anteponen afiliaciones ideológicas o personales a las luchas de las mujeres”, señaló la alcaldesa.

En expresiones escritas, la alcaldesa y aspirante a la presidencia del PPD señaló a la senadora María de Lourdes Santiago quien anunció la creación del comité, sin embargo no estuvo presente en la conferencia de prensa que llevó a cabo Juan Dalmau el pasado sábado.

“El País requiere que las posiciones se mantengan con firmeza. Cuando yo tuve que hacer las denuncias públicas contra el machismo a nivel de mi partido, no tuve problemas en hacerlo. De igual manera, se espera que las demás organizaciones hagan lo propio, por el bien del bienestar de las mujeres puertorriqueñas”, finalizó la alcaldesa.

La Comisión Especial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encargada de investigar varias denuncias de acoso laboral y sexual entre miembros de la colectividad, no encontró instancias de maltrato hacia las denunciantes, afirmó el pasado sábado, el secretario general del partido, Juan Dalmau Ramírez.

A su vez, el también exsenador anunció que el partido implementará un nuevo protocolo para manejar denuncias similares, un mecanismo con el que presuntamente no contaban antes en la colectividad.

En cuanto a la denuncia inicial en el que se acusó al excandidato a la alcaldía de Aguadilla por ese partido Eliezer Ríos Santiago de acosar laboralmente a una joven que trabajó en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Dalmau Ramírez expuso que no hubo tal comportamiento dado a que, supuestamente, no existía una relación patronal entre ambos.

No había una relación laboral. Ella era empleada de la CEE, él no lo era. Él no tenía una obligación legal sobre ella de supervisión”, expresó el excandidato a la gobernación por ese partido durante una conferencia de prensa en la sede del PIP, en Hato Rey.

“De acuerdo al texto de la Ley y la evaluación de los hechos, la comisión determinó que no hubo tal cosa como acoso laboral porque no hubo una relación obrero-patronal. Lo que hubo fue un descargue de una obligación política”, añadió.

Parte de la denuncia también alegaba que Ríos Santiago profirió comentarios misóginos hacia la querellante. No obstante, la Comisión Especial tampoco encontró instancia ni evidencia que lo validara tras escuchar los testimonios de la parte involucrada.

En el día de hoy, una de las que ha denunciado este patrón de acoso, Valerie Román, indicó que estará acudiendo al foro legal para resolver el asunto.