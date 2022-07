San Juan contará con sistema de transporte colectivo gratuito para residentes y visitantes

El municipio de San Juan comenzará la operación de un sistema de transporte colectivo La Línea de San Juan, a partir del lunes, 11 de julio de 2022, anunció hoy el alcalde Miguel A. Romero.

La Línea de San Juan, proveerá una movilidad urbana sostenible con el fin de que todo residente y visitante pueda desplazarse eficientemente en la ciudad sin la necesidad de utilizar su automóvil y de manera gratuita.

“Bajo esta visión nos proponemos crear espacios públicos urbanos habitables, limpios, mantenidos, seguros, con comunidades atractivas y centros urbanos que promuevan entre todos los deseos de vivirla y disfrutarla. Además, esta iniciativa constituye la forma de transporte para personas de escasos recursos, estudiantes a nivel escolar y universitario, personas de edad avanzada y visitantes de nuestra ciudad capital”, recalcó Romero Lugo.

El proyecto de La Línea de San Juan se llevó a cabo mediante una inversión total de $1,087,322.93, provenientes de fondos federales de la “Federal Transit Administration”. Además, se asignarán anualmente, conforme al presupuesto, $500,000.00 para los servicios de mantenimiento y reparación de la flota vehicular para que de esta manera, las unidades cumplan con los más altos estándares y nos permitan brindar un servicio de calidad. Este servicio se divide en dos fases, la cual, la primera fase dará comienzo el lunes 11, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las rutas para esta primera fase son:

Ruta 1: Shangai, Playita a Luis Lloréns Torres y Santurce

Ruta 4: Hill Brothers, López Sicardó, Parcelas Falú y Country Club

Ruta 5: Condado – Viejo San Juan

Ruta 6: Caimito – Cupey

Ruta 6A: Caimito a Río Piedras

Ruta 7: Pedrín Zorrilla – Domenech - Santurce

En la fase inicial, estarán operando un total de 10 trolleys y 12 choferes. Se proyecta que el resto de las cuatro rutas bajo la fase dos se integren en el mes de agosto. Estas son:

Ruta 2: Las Margaritas a Santurce

Ruta 3: Buen Consejo, Venezuela y Centro Urbano Río Piedras

Ruta 8: Américo Miranda, Las Lomas y Domenech

Ruta 9: Río Piedras – Centro Médico

El ejecutivo municipal señaló que, “a pesar de la importancia de este servicio, el mismo se vio interrumpido por varios años, tras la falta de acondicionamiento de las instalaciones y unidades, resultado de la mala administración de recursos durante la pasada incumbencia. La RED Conecta, como se llamaba antes, llevaba sin operar desde inicios de la pandemia del COVID-19; marzo del 2020″.

Para el reinicio de esta iniciativa, Romero Lugo destacó que personal de varios departamentos se dieron a la tarea de revisar las rutas, horarios, días y áreas de servicios, para un uso mejor de los recursos y brindar un servicio de altura a nuestros ciudadanos.

Uno de los hallazgos que reflejó la evaluación fue que las rutas no se conectaban entre sí. Por ejemplo, con el pasado sistema de transportación colectiva, un residente de Caimito sólo podía recurrir a visitar lugares en esa zona, no podía llegar hasta Río Piedras porque no existían las conexiones entre las rutas para hacerlo viable.

“A estos fines, procuramos que las mismas se interconecten de manera que los ciudadanos puedan viajar a distintas áreas de San Juan utilizando solo La Línea de San Juan. Ahora, esta interconección de rutas hace este sistema de transportación colectiva uno más robusto, organizado y eficiente para beneficio de sus usuarios”, sostuvo el alcalde.

Cabe destacar que las nueve rutas tendrán un total de 280 paradas, las cuales estarán debidamente identificadas para beneficios de los usuarios. Además, en la página web del municipio, www.sanjuan.pr estará disponible un mapa con las diferentes rutas que estarán operando a partir del lunes 11.

Se proyecta que una vez operacionales las nueve rutas, sobre 197,916 personas se beneficien de este proyecto, que no solo impactará positivamente la economía de los ciudadanos, sino que también va de la mano con los esfuerzos a favor del medio ambiente, ya que la misma permite minimizar el gasto energético y la contaminación.