LUMA cambia alumbrado costero por uno que no es apropiado para las tortugas marinas

Luego de que el pasado jueves, 8 de julio, miembros del grupo Amigos de las Tortugas Marinas identificaran que empleados de LUMA cambiaron focos rojos por focos blancos en el área de Los Pinos en Maunabo y denunciaran a la prensa que esto provoca que las tortugas se desorienten, la empresa comenzó hoy nuevamente el cambio de los focos.

Sin las luces LED rojas, que son amigables con las tortugas marinas, Luis Crespo, presidente del grupo, proyecta que cientos sino miles de tortugas recién nacidas morirían por la desorientación que les causan las luces LED blancas. Esta es una especie protegida, en peligro de extinción.

“Las tortugas, cuando no había iluminación artificial, producida por humanos, encontraban el mar porque en la noche, donde no hay contaminación lumínica, encuentran el mar por la luz del firmamento, las estrellas, todo eso blanco azuloso, y también la espuma del mar. Si usted le pone en la playa, en una casa, en una carretera, luces blancas, pues entonces ellas se dirigen al horizonte más claro, más brillante, que sería la luz artificial, y no van hacia el mar. Van hacia la tierra, la casa o la calle. ¿Por qué se usan las luces rojas y anaranjadas? Porque se sabe que ellas no ven ese largo de onda. Las tortugas no son atraídas por esas luces porque no las ven,” explicó Crespo.

Tortugas

Tras las denuncias públicas de parte de la organización ambiental, LUMA aseguró al Centro de Periodismo Investigativo que instalará luces LED aptas para tortugas.

“Como parte de la Iniciativa de Alumbrado Público Comunitario, LUMA se compromete a instalar luces aptas para tortugas en áreas costeras designadas, para proteger el medioambiente local”, expresó Eliezer Soto, de LUMA.

Desde la mañana de este sábado, los equipos de LUMA han instalado 12 luces LED aptas para tortugas en Maunabo y 10 luces LED aptas para tortugas en Luquillo, aseguró Soto.

La agencia comenzó la construcción de alumbrado público en estos dos municipios y proyectan completar el proyecto al final del año.

“Luego de tanto esfuerzo y trabajo de los grupos tortugueros alrededor de todo el archipiélago boricua para que la AEE cambiara los focos, ahora viene LUMA y los cambia de vuelta”, dijo Crespo.

Los grupos tortugueros comenzaron las campañas para el cambio de focos desde el 2001. Años más tarde, con la aprobación de la ley contra la contaminación lumínica, los grupos le entregaron a AEE las coordenadas de todos los postes necesarios para estar en cumplimiento.

La AEE cambió las luces blancas por las rojas después del Huracán María, con fondos de recuperación otorgados por FEMA, mencionó Crespo.