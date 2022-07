Niño de 8 años, paralizado de la cintura para abajo tras tiroteo del 4 de julio

No cabe duda que el pasado 4 de julio será una fecha que quedará marcada en la historia negra de Estados Unidos.

Lo que debía ser un día de celebración por la independencia del país de las barras y las estrellas, terminó como una tragedia, en la que fallecieron siete personas.

Y es que Robert Crimo III subió a una azotea para disparar cerca de 40 balas de un rifle semiautomático en Highland Park, en Illinois.

Pero las víctimas mortales no son las únicas que se lamentan en Chicago, en el incidente hubo decenas de heridos, algunos de los cuales quedaran marcados de por vida.

Tal es el caso de Cooper Roberts, un niño de ocho años que asistió al desfile del Día de la Independencia, junto con sus padres y hermano gemelo.

Sin embargo, corrió con la mala suerte de recibir varios disparos, por lo que ahora se encuentra paralizado de la cintura para abajo.

El niño fue herido en el pecho y sufrió varias lesiones importantes, una de ellas en la médula espinal, indicó Anthony Loizzi, portavoz de la familia, a CNN.

En estos momentos el pequeño se encuentra en el hospital sedado y con un ventilador, en estado crítico, pero estable.

Los gemelos amaban el desfile. Acudieron con felicidad al evento, sin saber que su vida daría un giro de 180 grados, luego del tiroteo hecho por Crimo III.

Mientras Cooper se encuentra en el hospital, su hermano Luke también sufrió heridas de metralla, fue tratado y dado de alta; ahora se recupera en su hogar.

En tanto, la madre también fue impactada por las balas en la pierna y el pie, pero, tras varias cirugías, dejó la cama para estar al lado de Cooper.

La familia de los pequeños ha creado una campaña en GoFundMe, para apoyarlos en todos los gastos por el terrible incidente del 4 de julio.

“Cooper nunca ha conocido a un extraño un día en su vida; cada persona que conoce es su mejor amigo instantáneo (sólo superados por Luke)”, dijo la hermana mayor de los gemelos. “También es increíblemente atlético: le encanta el fútbol, andar en bicicleta, el béisbol (Go Brew Crew); hace aproximadamente una semana fue a su primer partido de los Brewers y no podría haberlo amado más) y el fútbol (Go Pack Go). Es muy estudioso y le encanta leer, un ratón de biblioteca literal. Tal vez por eso, es el narrador de historias más divertido y cautivador que jamás haya conocido”, describió la joven.