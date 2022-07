Jenniffer González no está de acuerdo con sacar dinero del CFSE para mitigar aumento en tarifa de luz y agua

La comisionada residente Jenniffer González Colón expresó el viernes su desacuerdo de la práctica de retirar fondos de corporaciones públicas para otros propósitos gubernamentales.

“Yo critiqué en el pasado cuando el Partido Popular sacaba fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para financiar otras prácticas en el gobierno. Y defalcaron el Fondo. Vaciaron esas cuentas que después terminas pagando nuevamente. Lo mismo pasó en Retiro. Cuando el liderato del Partido Popular estaba en el gobierno sacaron fondos de Retiro para utilizarlo en otras cosas, y ahí estamos pagando las consecuencias. Yo estoy bien consiente también de la necesidad del costo energético, de lo cara que está la luz, de lo que paga nuestra gente. Así que uno tiene que buscar todas las alternativas y yo sé que el gobernador tuvo que haber estudiado esto, mi pregunta sería cuánto va a bajar de luz con estos fondos que e van a sacar, yo creo que esto es bien importante, porque si el ahorro es un centavo o dos centavos por kilovatio la gente no lo va a ver aunque sean millones que saquen del Fondo”, dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

“Se deben buscar todas las alternativas habidas y por haber. Yo he estado en contra de esa práctica. No puedo haber criticado una cosa en el pasado y ahora validarla. Esa no soy yo”, añadió.

El gobernador Pedro Pierluisi propuso el jueves enmendar el Proyecto del Senado 931 para aumentar la aportación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y elevar de 165 millones de dólares a 225.5 millones de dólares para mitigar los aumentos a las tarifas de LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las expresiones de González Colón, se dieron tras ofrecer un Foro de Ciberseguridad de 2022 junto a expertos de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) y el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de la división de San Juan, Joseph González.