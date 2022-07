Denuncian malas condiciones y falta de personal en Fondo del Seguro del Estado

Una mujer, a través de su cuenta en Facebook, denunció este viernes la falta de personal y las malas condiciones en las que se encuentra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), luego de que el gobernador, Pedro Pierluisi, propusiera una enmienda al Proyecto del Senado 931 para aumentar la aportación CFSE y elevar de 165 millones de dólares a 225.5 millones de dólares para mitigar los aumentos a las tarifas de LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La mujer, identificada como Dalma Claudio-Plasencia, utilizó como ejemplo el caso de su hermano, quien desde aproximadamente el 2010 asiste al CFSE, y presuntamente no ha recibido “un trato digno”.

“Estimado gobernador como usted quiere sacarle $225 millones al CFSE para mitigar el alza en luz y agua cuando el propio CSFE necesita urgente doctores mejores pagados, necesitan mejores facilidades, más fondos para pagarle a los incapacitados por lesiones sufridas en su trabajo, mejores medicamentos”, lee la publicación.

Claudio-Plasencia explica que su hermano, Rafael Claudio, tiene un hombro roto y bajo reclamos logró le hicieran un estudio en la CFSE para confirmar si necesitaba operarse.

“Va al FONDO y bajo protesta, reclamos y hasta exigencias de él, por fin logra que le hagan un MRI, tomó varias semanas en lo que por fin llegó la cita para hacerlo. El MRI, que dijo? Que el hombro estaba roto. Como no hay doctores suficientes que trabajen en el FONDO, lo enviaron a un cirujano ortopéda fuera de esa Corporación”, continúa Claudio-Plasencia.

“Ahora bien, en el FONDO se supone que te asignan un doctor que es el que va a darle seguimiento a tu caso, quiero que sepan que esa cita el FONDO se la dio para Julio 12, o sea tiene fecha de operación pero el médico de cabecera no lo ha visto y le acaban de decir que lo de la operación está en veremos porque es que todavía el doctor de cabecera no lo ha visto y que en récord ellos tienen un MRI privado que se hizo mi hermano el año pasado pero que no aparecen los documentos de hace años desde que comenzó a reportar su dolencia para los 2010″, denunció la mujer, quien añadió su hermano pasa cerca de 5 a 6 horas esperando en turno en el CFSE para que un doctor le entregue un papel donde certifique no puede trabajar debido a la rotura en su hombro.

Claudio-Plasencia, además, cuestiona si hay suficiente personal y dinero para comprar medicamentos.

“Solo le pagan $200 quincenales. Gobernador aquí puede utilizar millones, en pacientes que luego de una vida productiva, en lo que le aprueban una incapacidad puedan sobrevivir y cubrir sus gastos mínimos. Solo le autorizan 5 al mes de este parcho de lidocaine que es lo único que lo alivia. Porque solo 5? acaso son costosos? Gobernador aquí puede usar algunos millones, y tener suficientes medicamentos para los pacientes. Porque no hay suficientes médicos en el FONDO? NO PAGAN? También pueden usar fondos para recoger las oficinas donde atienden pacientes.”, reclama.

El gobernador dijo en conferencia de prensa ayer que: “Luego de conversaciones con las agencias fiscales, OGP y AAFAF, así como el director ejecutivo del Corporación del Fondo del Seguro del Estado, hemos acordado que el Fondo puede aportar hasta 225.5 millones de dólares para darle 205.5 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones de dólares a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y así evitar totalmente el aumento en la luz y reducir el costo del agua para todo el año”, añadió.

El gobernador añadió que el Negociado de Energía le certificó que con esta asignación monetaria no habría aumentos en la tarifa energética por este trimestre.

“Esta aportación no afectará sus operaciones ni tendrá impacto en beneficios a sus patronos y asegurados y tampoco en la reserva del Fondo para emergencias”, dijo el gobernador.

Asimismo, Pierluisi Urrutia le hizo un llamado a la Legislatura para que se apruebe esta medida.

“Lo que hace falta aquí es la Legislatura para que voten. El que esté a favor de bajar el costo de la luz y el agua a nuestro pueblo que le vote a favor a la medida. Es tan sencillo como eso. Quien le quiera votar en contra que lo haga porque no se está afectando las finanzas del Fondo”, insistió el gobernador.

Asimismo, el director ejecutivo del CFSE, Jesús Rodríguez Rosa confirmó que las finanzas de la corporación pública que dirige no se afectarán con esta llamada aportación.

“El Fondo apoya los proyectos sometidos por el gobernador con relación a un alivio para todas las familias puertorriqueñas mitigando el costo de energía en Puerto Rico. No hay ninguna situación que afecte el Fondo ni ningún servicio del Fondo serán afectados y los servicios a los asegurados están garantizados”, dijo Rodríguez Rosa.

Por su parte, Josué Colón, director ejecutivo de la AEE expuso que esta enmienda podría detener por tres meses los aumentos de la luz.

“Con la medida que ha presentado el señor gobernador a la Asamblea Legislativa representa cero. Que ningún cliente no tendría aumentos. Respaldamos totalmente esta medida que está representada en el Senado”, dijo.

Asimismo, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo dijo que: “Esta medida beneficia grandemente a los clientes de la AAA y beneficia por un año completo. Quiere decir que ese 4.92 por ciento (de aumento) que entró en vigor el primero de julio se reduciría a un 2 por ciento todo un año. Apoyamos esta medida siempre procurando la mejor estabilidad para nuestros clientes”.

La medida debería ser aprobada en el Senado y a su vez, la Cámara de Representantes, según surgió, podría auto convocarse antes del 25 de julio para atender la medida de ser aprobada en el Senado.