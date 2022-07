“El pueblo es el que decide”: Jenniffer González habla sobre su futuro político

Luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, indicara que no vislumbra lo reten en primarias por la candidatura a la gobernación, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, comentó hoy, miércoles, sobre su futuro político.

“Yo voy a estar donde el pueblo entienda yo tenga que estar. Mira, cuando uno hace las cosas bien, el pueblo es el que decide, siempre. Yo en un momento dado pensé quedarme en la Cámara y terminé corriendo para Comisionada. Eso no estaba en mis planes. Yo me siento trabajando, enfocada en lo que estoy haciendo, y no va haber nadie que me saque de seguir trabajando por Puerto Rico y enfocada en lo que tengo que hacer. El que mucho abarca, poco aprieta”, expresó González en entrevista con Radio Isla 1320.

La comisionada residente indicó que las decisión sobre su futuro político las tomaría “más cercano a la fecha de cuando empiecen las candidaturas”.

Las expresiones de González surgen una semana después de que el gobernador, Pedro Pierluisi, expresara que no vislumbra lo reten en primarias por la candidatura a la gobernación.

“Yo ya he participado en dos primarias a la gobernación en este partido. No vislumbro que tendremos una primaria a la gobernación”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Sobre si aceptaría enfrentarse a una primaria con la comisionada residente, indicó: “Lo digo con el mayor respeto, no lo vislumbró, porque veo que todos estamos bien enfocados en que revalide el equipo. Es decir, que se retenga la gobernación, se retenga la comisaría residente, que retomemos el control de Cámara y Senado y tengamos por la mayoría de todas las alcaldías”

Pierluisi reiteró que buscará la reelección en el puesto de gobernador.