Departamento de Recursos Naturales investiga envenenamiento de árboles en parque de Condado

La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, afirmó que ordenó una investigación en el “Parquecito Borinquen” en Condado que, según los residentes de la zona, vendieron y envenenaron los árboles de forma ilegal para construir un complejo de apartamentos.

Los vecinos de la Avenida Ashford, en Condado, han estado denunciando la venta irregular de este parque vendido por $145,000 al desarrollador privado Krug Property LLC. por debajo del precio anticipado por la comunidad y líderes gubernamentales.

En diciembre de 2021 los residentes del área se percataron de que los árboles en el parque tenían agujeros por donde los estaban envenenando sin los permisos requeridos.

“El único que puede dar permisos para envenenar árboles, y es bajo unos procedimientos ordinarios, es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y bajo condiciones extraordinarias, es decir, que haya especies que estén invadiendo (por ejemplo)”, aseguró la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega.

En pocas palabras, no hay otra agencia del gobierno que pueda autorizar el envenenamiento de los árboles, a no ser que sea una especie invasora y con permisos especiales, sin embargo, la secretaria no ha dado ordenes para esto.

Rodríguez Vega añadió que ordenó al personal técnico del DRNA a que presenciaran el proyecto e hicieran las evaluaciones correspondientes que tendrán hasta el miércoles de la próxima semana para entregar.

En el caso de que el informe confirme que hubo un envenenamiento de los árboles, la persona encargada se expone a una multa administrativa de hasta $10,000 por primera incidencia por evento.

La secretaria interina confirmó que recibieron una querella hace unos meses, pero no prosperó porque no hubo evidencia suficiente, por lo que al momento la querella está archivada.

Los residentes de la zona aseguraron que el mantenimiento del parque siempre estuvo a cargo del municipio de San Juan, sin embargo, el director de Operaciones y Ornato del municipio de San Juan, Raúl García, indicó que el terreno pertenece al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Es posible que dentro de las labores que nosotros ejecutamos en toda el área de Condado, tenga que ver con algún tipo de mantenimiento preventivo porque es una zona donde siempre estamos trabajando. Nuestras brigadas trabajan toda el área de la Ashford, y si en algún momento ha entrado un equipo nuestro aquí ha sido porque la situación que se produce del terreno, si estuviera lleno de grama, entra una brigada, pero no es responsabilidad nuestra”, dijo García.

En la verja que está alrededor del parque hay un rótulo que anuncia un permiso de construcción otorgado por el municipio de San Juan.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, aseguró hace unos días que para dar mantenimiento al área tenían que pedir permisos al municipio, pero García reafirmó que “no tenemos información del contratista donde nos solicita permiso para eso”.

Esta añadió que la venta del terreno que, según ella, estaba “en desuso” se hizo de forma legal. Sin embargo, la comunidad ha estado reclamando que les devuelvan el parque que ha sido parte de su historia por más de 40 años y que nunca se les informó que iban a venderlo para construir un complejo de apartamentos de 12 pisos.

“La gente necesita espacios donde compartir, donde llevar a sus niños, donde llevar a sus mascotas, y este es uno de los pocos espacios que quedan con grama ya que, como hemos escuchado a los vecinos, el Parque del Indio, que es el que queda al frente, es uno que tiene cemento y arena, muy distinto a la composición del pedacito de parque que queda al frente”, aseguró la representante Mariana Nogales Mollineli.

Según Vélez Vega, el DTOP recibió la solicitud formal para la adquisición del terreno, que no tiene dueño registrado, en el 2019 por parte del peticionario Sender Shub.

“Están matando los árboles. Los vecinos de aquí de Condado estamos preocupados porque nunca habíamos visto que se murieran todos los árboles a la misma vez. Sabemos que fue ilegal, porque tenemos los documentos”, mencionó Amaury Rivera, portavoz de la comunidad de Condado en entrevista con Metro.

Rivera presentó una carta a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, presidida por el representante José Aníbal Díaz Collazo, con los siguientes reclamos de la comunidad:

La contratación de un tasador para determinar el valor real del parque que anticipan será mucho más alto que el precio de venta.

La intervención del DRNA para evaluar el daño ecológico y ambiental al parque, especialmente el envenenamiento de los árboles

La siembra de árboles y plantas, y la restitución de los bancos que estaban en el parque por el desarrollador Krug Property LLC.

La iniciación de los procesos de anulación y/o expropiación del parque para que éste se devuelva al pueblo de Puerto Rico.

Solicitaron además la celebración de vistas públicas para presentar sus reclamos y seguir investigando la situación. El representante Díaz Collazo confirmó que la primera vista pública será el próximo jueves, 14 de julio, a las 10:00 a.m.