¿Cómo los ciudadanos se están adaptando a la inflación?

A poco más de dos años del comienzo de la pandemia del COVID-19, el consumidor aún hace malabares para manejar los estragos provocados por el virus a lo que se le suman los incrementos sustanciales en el precio de la gasolina y otros productos debido a la guerra en Ucrania.

Con todo esto, la inflación del dólar y el alza en la factura de la luz ha provocado que los ciudadanos tengan que hacer ajustes y hasta eliminar artículos esenciales a la hora de hacer su compra.

Metro Puerto Rico le preguntó a varios consumidores sobre los cambios que han tenido que ejercer cómo los altos precios los han afectado y esto fue lo que dijeron:

“Todo está bien caro y estoy tratando de salir del País. Saldré para buscar otro sitio para vivir mejor. Centroamérica o algún lugar donde uno viva con frutas y vianda barata. Porque con lo que uno vive con el Seguro Social… Todo ha subido. Yo que como mucho y me gusta mantenerme. No se puede sobrevivir aquí y todo aumenta excepto el Seguro Social”.

“En todo hay que hacer ajustes con el agua y luz. En casa, los carros hemos tenido que turnarlos por nuestros muchachos, para no estar para arriba y para abajo en la calle. También hemos tenido que dejar de usar la secadora porque vivo en un apartamento. LUMA casi todos los meses aumenta la luz, cuando no es necesario. Ellos sabían cuando entraron cómo estaba la cosa, pero eso no es de ahora, viene de muchos años”.

“He tenido que reducir la cantidad de cosas que compraba antes porque ya no las puedo comprar. Por ejemplo, un paquete de churrascos. Antes me costaba $9, ahora son $12 o $13. Esto a mí me ha impactado bastante. Con la luz, por ejemplo, a veces en los mediodías calurosos, si estaba en la casa, antes prendía el aire acondicionado. Ya no lo puedo hacer porque el alza me ha impactado económicamente. Bendito a Dios que tengo una estufa de gas”.

— Gloria Lebrón