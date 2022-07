Alcaldesa de Morovis ordena investigación en policía municipal tras robo de dinero de bóveda del cuartel

La alcaldesa del Municipio de Morovis, Carmen Maldonado, solicitó una investigación administrativa, civil y penal en la Policía Municipal de su pueblo, luego de que se le informara que ocurrió un robo en la bóvedal del cuartel.

Según se indicó, el Comisionado de Seguridad Pública informó a la alcaldesa sobre el robo de un dinero ocupado en una intervención solicitó que se realice la querella en la Policía Estatal para comenzar una investigación y conocer lo ocurrido.

“Aquí en el Municipio de Morovis todos los servidores públicos saben de primera mano que los actos de corrupción, insubordinación o negligencia no se toleran. De la misma manera que se aprecia y se reconoce el trabajo bien hecho, se toman medidas inmediatas cuando hay que proteger el bienestar público. Si aquí hubiese ocurrido algún acto ilegal o corrupto, se tomarán medidas disciplinarias inmediatas contra quien sea que esté involucrado. Ante actos de corrupción, el que sea, nos corresponde a los líderes tomar posturas drásticas para combatirla. No hacerlo sería apoyarla o permitirla, y yo no soy de esas; yo la combato “, señaló la Alcaldesa, al informar que inmediatamente comenzarán las investigaciones de rigor.

En el comunicado enviado por la alcaldesa se indicó que el dinero fue hurtado de la bóveda del Cuartel de la Policía Municipal de Morovis.