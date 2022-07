Regresan las Fiestas de la Boulevard en Levittown

Luego de dos años regresan las fiestas más grandes de Puerto Rico: las Fiestas de la Boulevard en Levittown este próximo fin de semana 8, 9 y 10 de julio.

En la edición anterior, en 2019, se congregaron sobre 100 mil personas por la avenida y este año los organizadores esperan mucho más público.

El evento, dedicado a los queridos cantantes Paquito Guzmán y Ramoncito Rodríguez, incluye ocho tarimas con actividades para toda la familia, música, entretenimiento y más de 70 orquestas y artistas invitados como Grupo Manía, La Tribu de Abrante, Clave del Sol, Algarete, Luigi Texidor y Orquesta Abran Paso, entre otros.

Este fin de semana, el viernes gastronómico, sábado de reencuentro y domingo cultural, son parte de lo que el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez García, denominó como “El Fiestón Llanero” en el que participaran más de 75 comercios del área.

Entre los negocios están El Playero, GaramBta, Harry’s Tacos, High Times, Jungle Wild House, La Bodeguita de Luis y Otro Nivel.

“Esto representa un modelo cooperativo solidario de gobernanza. Esto es lo que se da dentro del contexto de la confianza demostrada, primero, por los empresarios que unieron voluntades entendiendo que esa reunión entre ellos lo que significa es una oportunidad de desarrollo económico”, aseguró Márquez García en conferencia de prensa realizada en el Hotel Comfort Inn de Levittown.

Añadió que durante la pasada edición pasó más de $1 millón por el pueblo.

El evento se logra por los esfuerzos del Comité Organizador de las Fiestas de la Boulevard y la Asociación de Exalumnos de la Escuela Pedro Albizu Campos (ESPAC).

El itinerario de actividades comienza el viernes 8 de julio con eventos gastronómicos desde las 6:00 p.m. El sábado 9 de julio se celebrará el reencuentro de exalumnos de la ESPAC desde las 12:00 p.m. seguido por espectáculos musicales hasta la noche. El domingo 10 de julio será el día familiar cultural a partir del mediodía con presentaciones de baile, una caravana de más de 300 carros antiguos, además de DJ’s, concursos de baile y hasta un “BBQ Contest”.

Seguridad en el evento

Ante las recientes masacres que ocurrieron en Levittown hace unos días, por su parte el teniente coronel y portavoz de la Policía Pedro Sánchez aseguró que están preparados con un plan abarcador para atender la seguridad de los ciudadanos en las fiestas.

El plan de seguridad estará a cargo de la Policía Municipal y Estatal, y tendrán más de 150 agentes por la zona. Se movilizará el personal de Manejo de Emergencias Municipal, la Administración de Desastres y personal de agencias como el Departamento de la Familia y el monitoreo preventivo del Equipo Municipal de Investigación y Rastreo.

“La Policía de Puerto Rico va a activar todo el componente de seguridad para que los visitantes puedan disfrutar de estas fiestas de una manera amena. Podemos tener el mejor plan, pero esta alianza que logramos con los comerciantes, la comunidad y los residentes de Toa Baja es trascendental, es de vital importancia la integración de la comunidad. Eso es lo que la Policía promueve y practica”, indicó Sánchez.

Habrá tres estacionamientos disponibles: el Complejo Deportivo Llanero, el área de CVS y el estacionamiento más grande es en la Ermita de la Candelaria.

Tendrán disponible, además, transporte colectivo libre de costo desde estos estacionamientos.

Asimismo, los tramos de la Boulevard que estarán cerrados son la Avenida Dos Palmas, La Boulevard desde la pescadería The Catch hasta el tanque de Agua y desde la Gasolinera Shell hasta La Bodeguita de Luis a partir de las 6 de la tarde el viernes y sábado, y el domingo desde las 11:30 a.m. la Avenida Los Dominicos no tendrá acceso hacia La Boulevard y el transito en la Calle Lealtad será en una sola dirección.