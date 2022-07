Policía da su versión sobre alegados incidentes violentos de oficial que participó en intervención con hombre de 63 años

La policía de Puerto Rico reaccionó a las expresiones realizadas por la organización Kilómetro 0 sobre el supuesto historial violento de uno de los agentes de la policía que participó en la intervención con un adulto mayor en Aguadilla.

En sus expresiones, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, indican que las denuncias de la organización “se distancian de la verdad”, pero confirmaron los hechos que se le imputan al Sargento Gabriel Acevedo. Además, aclaran que el sargento Losangel Acevedo no fue quien tuvo el incidente en el 2019, sin embargo, la organización se refirió en su denuncia a Gabriel Acevedo.

La organización Kilómetro 0 indicó que el sargento Gabriel Acevedo tuvo un incidente con el conductor de una motora el pasado mes de noviembre del 2021 quien falleció tras un disparo realizado por el policía en una intervención por supuestas violaciones a la ley de tránsito.

“Del informe de la Policía, cuyos datos están sostenidos por múltiples testigos, se desprende que el Sargento Gabriel Acevedo repelió una agresión con su arma de fuego, tras tener que defenderse de varios ocupantes de motoras, quienes le agredieron durante una intervención por violación a ley de Tránsito. El oficial desenfundó su arma de reglamento y realizó un disparo contra uno de los motoristas en defensa propia”, lee la comunicación enviada por la policía.

“Tras el incidente, el Sargento Gabriel Acevedo recibió una herida abierta en el pómulo derecho de su rostro y fue intervenido por médicos del hospital San Francisco de Aguadilla, donde recibió 13 puntos de sutura para cerrar la laceración. Debido a esta agresión, este quedó con daños permanentes en uno de sus ojos”, añade la policía.

Según los datos provistos por las autoridades, el 25 de noviembre el juez Orlando Avilés Santiago del Tribunal de Aguadilla determinó causa para arresto por cargos de agresión grave, amenaza a un oficial del orden público, obstrucción a la justicia y posesión de sustancias controladas, por golpear al sargento Gabriel Acevedo Pérez a los compañeros del conductor de la motora que murió en el incidente.

La organización Kilómetro 0, denunció más temprano que el pasado 19 de noviembre del 2021, el sargento Gabriel Acevedo Pérez realizó un disparo que le provocó la muerte a Joel López Rodríguez, un hombre que se encontraba de paseo en su motora junto a su esposa y su hijo quien iba con su novia.

Según la organización, el agente estuvo involucrado en otro incidente ocurrido en el 2016 donde utilizó un taser contra un joven de 24 años identificado como Edgar Laguer Martínez en una intervención por tránsito en Isabela.

“Lamentablemente, este es el modo de operar de la Policía: no actuar sobre los casos de exceso de uso de fuerza o abuso policial”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.

“Las acciones violentas o excesivas de los agentes no tienen consecuencias porque no existen mecanismos serios, confiables y mucho menos independientes de supervisión ni rendición de cuentas. Esto no hace sino alimentar esa violencia y abuso de poder, así como la cultura de absoluta impunidad dentro de la Uniformada”, añadió.

Añadió que “toda instancia en que integrantes de la Policía ejercen conducta criminal, tiene que ser investigada por un ente independiente y especializado en delitos de agentes del orden público. En estos casos, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a los oficiales que violentan derechos y abusan de la fuerza . De lo contrario, se continuará incentivando la violencia de Estado y por eso el Departamento de Justicia es tan responsable de estos abusos e impunidad como el Negociado de la Policía”, culminó.

En el día de ayer se radicaron cargos contra Roberto Capella Casellas por la intervención ocurrida el pasado 4 de julio.

A Capella Casellas se le radicaron cargos por por Obstrucción a la Justicia y Emplear intimidación e violencia contra Agentes del Orden Público.

Además se le impuso una fianza de 2 mil dólares que no fue diferida.

La celebración de la Vista Preliminar fue señalada para el 19 de julio de 2022.