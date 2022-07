Pierluisi no acepta negociaciones de “Tatito” Hernández para incluir otras medidas a la sesión extraordinaria

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no aceptará negociaciones para la Sesión Extraordinaria que propone el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, para incluir otras medidas.

“No, o sea, ya yo me expresé sobre eso. O sea, esto no es cuestión de estar negociando nada. O sea, el gobernador tiene el poder en la Constitución de convocar a la Asamblea a una extraordinaria para atender los asuntos que el gobernador entienda se tienen que atender en esa extraordinaria. Es tan sencillo como eso. Y aquí hay que respetar la Constitución y respetar la separación de poderes que tenemos en Puerto Rico. Así que el proyecto que yo incluí en esa extraordinaria debe ser considerado por la Asamblea Legislativa. Lo pueden hacer rápidamente, porque no es un proyecto complicado. Es cuestión de que decidan si quieren que baje el aumento en el costo de la luz que ya ordenó el Negociado de Energía. Sí o no. El que quiera que baje el aumento ya ordenado por el Negociado de Energía, que vote que sí. Y el que por alguna razón, que yo no puedo entender, no quiera que baje ese costo de la luz, pues entonces votará que no; es tan sencillo”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Sobre las medidas que el presidente cameral propone al mandatario incluir, Pierluisi Urrutia adelantó su criterio en no hacer enmiendas a la Ley de Transformación Energética.

“Los otros proyectos que habla él, el que menciona el presidente, son proyectos que no van a resolver, no van a tener un impacto inmediato que es lo que queremos. Acaba de comenzar este aumento entrará en vigor y acaba de entrar en vigor el 1 de julio. Por Dios, que acaben de votar a favor o en contra de esta medida que conlleva una reducción en el costo de la luz que va a beneficiar a todo el pueblo de Puerto Rico. Los otros proyectos que él menciona son cambios estructurales en la Autoridad de Energía Eléctrica, enmiendas a la Ley de Transformación Energética de Puerto Rico, cambios en la manera, la forma y manera que estamos transformando el sistema eléctrico. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso. Esos proyectos merecen, sí, consideración y estoy seguro que en la sesión ordinaria se van a considerar y cada cual votará a favor o en contra”, añadió.

Asimismo, insistió en que los sobrantes de fondos del Fondo del Seguro del Estado no afectarán las operaciones de esa corporación pública y mencionó que en el futuro se podría trabajar para bajar las primas, por lo que entiende, es la clave para evitar que el Negociado de Energía dé paso al aumento en la tarifa energética a casi 34 centavos el kilovatio-hora que entró en vigor a partir del primero de julio.

“Es tan sencillo. ¿Estás con el pueblo o no estás con el pueblo? El pueblo quiere una reducción en el costo de la luz. Esto aquí, o sea, el nivel de inteligencia que hay que tener para atender este asunto es bien bajo. Cubre gran parte del aumento. Si quieren aumentar el monto de la transferencia, lo pueden hacer en el proceso legislativo. El fondo en la Corporación del Fondo tiene una cantidad de sobre 800 millones de dólares ahora mismo en sobrante. Yo fui bien, bien conservador y lo que pedí fue 145 millones de dólares viniendo del fondo a la autoridad. Pero los legisladores, por ejemplo, pueden aumentar ese monto. Eso no impacta las finanzas del fondo. Es más, la pregunta es ¿por qué hay un sobrante tan, tan alto? Posiblemente en el futuro pudiéramos bajar esas primas que cobra el fondo, pero esa es otra conversación. Ahora mismo está el sobrante. No afecta a las finanzas del fondo y sí se puede utilizar para algo que el pueblo de Puerto Rico, yo estoy seguro, en su inmensa mayoría quiere que es una reducción en el costo de la luz”, expresó.

En cuanto a la baja reflejada en el precio del petróleo, el gobernador expuso que pudiera evitar futuras alzas en el la factura energética.

“El Negociado (de Energía) toma esa decisión a base de los costos incurridos por la Autoridad en el trimestre anterior. Ya esos costos se incurrieron y lo que pasa es que entonces el Negociado lo que hace es que hace una reconciliación. Cuál era el estimado del de para esos costos y cuánto fue el costo real. Y si hay una diferencia, entonces ordena un aumento en la factura de la luz, básicamente en el cargo por consumo. Esta decisión ya la tomó el Negociado. El Negociado mismo ha dicho que la va a reconsiderar si se aprueba esta medida. El propio Negociado ya se ha expresado y ha dicho que si se aprueba esta medida se va a reducir, va a cambiar su orden. Por eso es que es tan importante acabarlo de hacer. La baja que tenemos ahora en el costo del barril de petróleo es buena, muy buena y a futuro la vamos a ver en las estaciones de gasolina; y a futuro la pudiéramos ver en las compras de combustible por parte de la Autoridad. Así que esperemos que se mantenga esa baja, que siga bajando el costo del petróleo porque si eso es así, entonces, de aquí a tres meses no vamos a tener un nuevo aumento en la factura de la luz. De eso es que estamos hablando”, expresó.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia se dieron luego de anunciar nuevas medidas de ciberseguridad en las agencias gubernamentales con el Multi-State Information Sharing Analysis Center (MS-ISAC), un componente del Center for Internet Security (CIS), que es la entidad designada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la prevención y manejo de amenazas cibernéticas para los gobiernos estatales y territorios.