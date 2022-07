Municipios continuarán aportando al Plan Vital hasta que haya solución permanente para Medicaid

El ahorro que los municipios buscan mediante su exención de la aportación al Plan Vital deberá esperar, al menos, hasta que el gobierno federal garantice el financiamiento permanente de las partidas del programa de Medicaid asignadas a Puerto Rico, dijo el gobernador Pedro Pierluisi.

El costo para los municipios del plan de salud gubernamental asciende a unos $165 millones en el presupuesto que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó el pasado 30 de junio.

“Vamos dirigidos a que se enmiende el plan fiscal para que tan pronto se materialice el financiamiento permanente para el programa de Medicaid, que financia la tarjeta de salud en Puerto Rico, entonces se le dispense a los municipios de hacer la aportación que han hecho, de siempre, al plan de salud del gobierno estatal. Yo insisto que ese es un plan de salud estatal, no municipal, y los municipios no deben estar incurriendo en ese gasto. Pero obviamente, la enmienda no va a entrar en vigor hasta tanto se dé el financiamiento permanente y más holgado del programa de la tarjeta de salud”, expresó Pierluisi, quien ayer se reunió en La Fortaleza con la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales novoprogresistas.

Actualmente, el gobierno de Puerto Rico recibe unos $2,900 millones anuales en fondos de Medicaid, producto de una interpretación de la administración de Joe Biden que concluyó que una ley aprobada en 2019 daba carácter de permanencia a la asignación.

Sin embargo, la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos, adscrita al Congreso, ha rechazado esa interpretación, lo que podría dar paso a que la práctica administrativa del gobierno de Biden sea impugnada.

A lo largo de esta sesión congresional se ha discutido legislación que pudiera garantizar a Puerto Rico sobre $3,000 millones de Medicaid por al menos cinco años, pero ninguna se ha materializado hasta la fecha.

De otra parte, luego de que la JCF recortara la mitad de los $88 millones que durante el recién concluido año fiscal mantuvo el Fondo de Equiparación municipal, para en su lugar asignar unos $40 millones no recurrentes para que los ayuntamientos hagan frente a la inflación, Pierluisi precisó que tiene la mira puesta en la creación de otro pote que asista de manera permanente a los gobiernos locales.

“Estamos dirigidos a solicitar una enmienda al plan fiscal para estructurar un fondo que se le puede llamar de reestructuración municipal o reingeniería municipal, el nombre no hace la cosa. Es estructurar un fondo que tenga suficientes recursos para dar estabilidad a la gran mayoría de los municipios, una estabilidad financiera que es indispensable”, afirmó el mandatario.

El Fondo de Equiparación, que debe desaparecer en 2024, según las proyecciones fiscales de la JCF, llegó a tener sobre $350 millones para asistir, principalmente, a los municipios con menos recursos.