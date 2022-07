Le había faltado el respeto, dice madre de mujer asesinada sobre el guardia de seguridad

Doña Elidia, madre de Jennifer Michelle Maldonado Padua, de 33 años, la mujer que fue asesinada por su compañero de trabajo en Utuado, reveló que su hija, en un incidente previo, tuvo que defenderse de Anthony Salva Rivera porque le había faltado el respeto.

“Ella me había dicho en estos días que habían traído un compañero nuevo y que le había faltado el respeto y que ella se había tenido que dar a respetar”, aseguró la madre de la víctima en entrevista con Telenoticias.

Relató que al momento de la desaparición, ella hacía a su hija trabajando pero esta nunca inició el turno como guardia de seguridad en la Central Hidroeléctrica de Utuado donde compartía labores con su agresor.

“Yo espero justicia, yo espero que se haga justicia, justicia para Jenniffer”, apuntó.

“Mi niña fue una hija excelente, no le hacia daño a nadie. Era una muchacha trabajadora, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Nadie la veía con malas compañías, nadie la veía en problemas. Me sorprendió porque mi hija no se merecía una muerte así”, apuntó.

Manifestó que la única relación que mantenía su hija con Salva Rivera era de índole laboral, pero al parecer el joven se obsesiono con ella.

El hombre confesó ayer el asesinato y llevó a las autoridades hasta donde estaba el cuerpo de la joven madre. En tanto, hoy, la jueza Welda Rivera Soto del Tribunal de Utuado encontró causa para arresto contra Salvá Rivera y le impuso una fianza de $2 millones. El joven de 26 años enfrenta un cargo de asesinato en primer grado según tipificado en el Artículo 93 del Código Penal, y otro cargo por violar el artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso de un arma blanca para cometer el crimen.