Fallece Manny Suárez, maestro del periodismo puertorriqueño

El periodista Manny Suárez, uno de los responsables de sacar a la luz pública el encubrimiento de los asesinatos en el Cerro Maravilla, falleció esta madrugada. Así lo informó su hijo, Juan Esteban Suárez.

Junto con Tomás Stella, Suárez fue pilar del periodismo investigativo en Puerto Rico al sacar a la luz pública en el periódico The San Juan Star la investigación sobre el encubrimiento de los sucesos del Cerro Maravilla donde fueron asesinados dos jóvenes independentistas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví. Stella falleció en marzo de este mismo año. La periodista Carmen Jovet también fue pieza clave en el periodismo sobre el caso del Cerro Maravilla, así como los periodistas de Claridad.

En el 1987, Suárez publicó el libro Requiem on Cerro Maravilla: The Police Murders in Puerto Rico and the U.S. Government Cover-Up. En español publicó Dos Linchamientos en el Cerro Maravilla con la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2007. En una entrevista para una publicación del Overseas Press Club que le realizó Pablo Arroyo León, Suárez dijo que al trabajar en la investigación de Maravilla “pensaba en mis hijos porque muchos teníamos hijos de esa edad”.

Relató que fue amenazado y su familia también por la investigación que inició contactando a fuentes que estuvieron en el desarrollo de los sucesos y que nadie había entrevistado. Dijo que en una ocasión encontró un explosivo debajo de su vehículo. Reconoció en esa entrevista que vivió momentos de miedo. “Pero me dije: ‘Coño, yo no voy a dejar de hacerlo. Esto hay que terminarlo’. Y lo hice”, relató Suárez en la entrevista publicada en el año 2009.

“Con profunda tristeza les informo que en la madrugada de hoy 6 de julio de 2022, mi querido padre, Don Manuel Suárez del Río, conocido como el periodista Manny Suárez, ha fallecido. Fue un extraordinario ser humano quien nos enseñó a ser empáticos, generosos y compasivos hacia los demás. Nos guió a no hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran a tí. Además, subrayó la importancia del diálogo, uno que se debe llevar con respeto y tolerancia. Mi esposa Catherine, quien lo amó como a un padre, y yo, su segundo hijo, lo cuidamos por trece años. Con orgullo puedo decir que vivió una vida feliz y digna, recibiendo nuestro amor y el de nuestras hijas Sarah y Amanda hasta su último día. Les envío un abrazo y agradecimiento a todos aquellos que le brindaron su amistad y amor en esta su patria querida, Puerto Rico”, lee el mensaje de su hijo.

Suárez fue presidente tanto en el Overseas Press Club de Puerto Rico como en la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Fue el primer periodista en presidir ambos gremios en Puerto Rico. Su trabajo fue ampliamente reconocido.

Manuel Suárez del Río nació en Nueva York, de padre gallego y madre mexico-asturiana. Se casó con una puertorriqueña con quien cultivó su familia. Estudió en la Universidad de Long Island y en la Universidad de Columbia. Suárez llegó a la Isla de vacaciones en el 1960 y relató que fue amor a primera vista. Consiguió trabajo en The San Juan Star al reemplazar a Hunter S. Thompson. Trabajó como fotógrafo, periodista y cronista político de la publicación en inglés.

En la década de los ‘90 demandó al propio periódico donde laboraba porque el propietario de la época, Gerardo Angulo, no le permitía publicar columnas críticas al gobierno de Pedro Rosselló. El pleito se transó cuando el periódico le permitió retomar sus columnas y cubrir asuntos de política. Sin embargo, el acuerdo no se concretó en la práctica, por lo que Suárez renunció. El periódico cesó operaciones en agosto de 2008.

En su diálogo con el periodista Pablo Arroyo León, Suárez dijo que los medios de comunicación no cierran, sino que mueren. “No son simples corporaciones, sino entes. Están vivos. Son el cúmulo de las personas que trabajan allí. Por eso cuando dejan de existir, no cierran, mueren”, dijo Suárez.