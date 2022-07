Conforme Pierluisi con los mecanismos del gobierno para vender propiedad pública

El gobernador Pedro Pierluisi defendió los procedimientos que mantiene el Estado para deshacerse de propiedad pública, responsabilidad que desde 2017 ha quedado principalmente en manos del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (Cedbi).

“Nosotros tenemos un andamiaje muy, muy positivo, muy efectivo. Lo que busca es que estas transacciones se den por su justo valor”, dijo Pierluisi al cuestionársele si deben modificarse los trámites para vender o traspasar propiedad pública a manos privadas.

En pasados días, trascendió que el gobierno vendió a una empresa desarrolladora, en febrero de 2021, los terrenos donde ubicaba un parque pasivo en la zona del Condado a un precio de $145,000 por el predio de 178 metros cuadrados. En 2018, la misma corporación, Krug Property LLC, había adquirido la parcela aledaña a un costo de $1,113 por metro cuadrado, unos $300 por encima del precio por el que obtuvo el parque.

Ayer, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, alegó en un comunicado de prensa que, pese a los reclamos de vecinos del Condado, el predio que la agencia vendió a Krug Property “nunca fue un parque” y “se encontraba en desuso”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y presidente del Cedbi, Omar Marrero, expresó que el precio de venta se ajustó al valor de mercado y fue avalado por la Oficina de Revisión de Tasación del DTOP.

“El terreno en particular es un terreno bien pequeño. Yo no soy tasador, pero obviamente hubo un tasador que hizo esa valoración y descansó en ella el DTOP. No pierdan de vista también que aquí en Puerto Rico tenemos un plan de uso de terrenos, unas zonificaciones, todo un proceso que hay que cumplir” para autorizar las construcción, sostuvo Pierluisi.

Krug Property, actualmente, mantiene activa una solicitud para construir un condominio de 12 plantas en las parcelas que adquirió en 2018 y 2021, que ubican en la esquina de la avenida Ashford y la calle Krug.

Pierluisi recordó que la solicitud se encuentra ante la consideración de la Oficina de Permisos del municipio de San Juan.

“Solamente lo va a dar si se está cumpliendo con la ley, si se está cumpliendo con las zonificaciones aplicables. O sea, no nos adelantemos. Si en su momento el municipio decide llevar a cabo una vista pública la comunidad se va a poder expresar, pero lo más importante en todo es que se cumpla con la ley”, puntualizó el primer ejecutivo.

Si bien Krug Property sometió la solicitud de permiso de construcción ante el municipio capitalino, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig advirtió a Metro que, por estar el área del Condado sujeta a un plan especial de desarrollo, compete a la Oficina de Gerencia de Permisos a nivel central evaluar el trámite.

A juicio de Cardona Roig, el proyecto propuesto –denominado Punta Krug– incumple con disposiciones de altura y densidad para la zona.

El proponente de Punta Krug es el arquitecto José Fernando Vázquez Pérez, quien es pareja de Monique Guillemard, hermana del cuñado del primer ejecutivo, Andrés Guillemard.

Pierluisi, tras participar de un anuncio en la Oficina de Servicio de Innovación y Tecnología del Gobierno, aseguró a la prensa que desconocía de la controversia hasta que trascendió en la prensa en pasados días.

“Indagué y eso comenzó antes de que mi administración arrancara. Esto data del 2019, la tasación es de antes que nosotros estuviéramos a cargo. Hay unos procesos y se siguieron, por la información que tengo todos los procesos se siguieron. Ese tipo de transacción se da por el valor de tasación (y) aparentemente ese fue el caso. En cuanto a los reclamos de la comunidad, que también lo he visto reseñado en los medios, aparenta ser que el municipio de San Juan está considerando llevar a cabo un proceso de vista pública”, insistió el mandatario.

El contrato de compraventa entre Krug Property y el DTOP se firmó el 24 de febrero de 2021, casi dos meses después de que Pierluisi juramentara como gobernador. Sin embargo, la solicitud de Krug Property para hacerse con el predio data de 2019, y fue en diciembre de 2020 –dos semanas antes del cambio de gobierno– que el Cedbi aprobó la transacción.

En su comunicado de ayer, Marrero, quien ahora funge también como secretario de Estado, afirmó que Krug Property era elegible para adquirir el terreno mediante venta directa, sin atravesar un proceso de competencia, porque tanto la ley como el reglamento aplicable contemplan ese trámite cuando el comprador es dueño de una propiedad colindante.