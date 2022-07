Camuy inaugura la galería de presidentes

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez inauguró la Galería de Presidentes Manuel Hermina Cajigas en la Legislatura Municipal para honrar a quienes han liderado este cuerpo legislativo desde el 1950 hasta el presente.

“En honor a todos los hombres y mujeres que formaron parte de la Legislatura Municipal de Camuy desde los años 1950 hasta el presente, hemos rescatado aspectos importantes de nuestra historia camuyana e inmortalizado los protagonistas que construyeron el Camuy de futuro que hoy disfrutamos”, afirmó el primer ejecutivo municipal.

Esta galería está ubicada en el segundo piso del edificio Alejita Cubero, antigua Casa Alcaldía de Camuy, en la Calle Iguina del Bo. Pueblo. En la misma se presentan datos biográficos pertenecientes a los once legisladores y legisladoras que ocuparon el puesto de Presidente del Cuerpo Legislativo Municipal enmarcando datos históricos bajo la incumbencia de cada uno de ellos. Esta exhibición está abierta al público y podrá ser visitada de lunes a jueves a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm y los viernes desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm.

“Invitamos a todos los camuyanos y camuyanas, además de nuestros visitantes que interesen conocer más sobre nuestra historia a que visite la Legislatura Municipal y disfrute de esta bella exhibición permanente que hemos inaugurado con el propósito de perpetuar los logros históricos que como pueblo hemos alcanzado a través del tiempo”, aseguró el alcalde.