Aseguran policía que participó de intervención con adulto mayor tiene historial de actos violentos

El policía involucrado en la intervención con el adulto mayor de 63 años el pasado lunes en Aguadilla tiene antecedentes de violencia contra otros ciudadanos según denuncia la organización Kilómetro 0.

Se trata del sargento Gabriel Acevedo Pérez quien vestía de civil y que participó en el incidente contra Roberto Capella Casellas.

Según la organización, el pasado 19 de noviembre del 2021, el sargento Acevedo Pérez realizó un disparo que le provocó la muerte a Joel López Rodríguez, un hombre que se encontraba de paseo en su motora junto a su esposa y su hijo quien iba con su novia.

“Al agente Acevedo Pérez no se le presentaron cargos criminales por matar a un ciudadano desarmado mediante el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, el Estado sí presentó cargos criminales contra la esposa de López Rodríguez, su hijo y la acompañante. Los cargos son: empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, obstrucción a la autoridad pública y posesión de substancias controladas. Todavía los acusados aguardan por la celebración del juicio, que está pautado para este mes en el Tribunal de Aguadilla”, indica el comunicado enviado por Kilómetro 0.

Acevedo Pérez estuvo también en el mencionado incidente del pasado lunes donde se detuvo a Capella Casellas por supuestamente ir a exceso de velocidad. Al este no querer bajarse del vehículo forcejeó con los agentes de la policía hasta ser arrestado. En uno de los videos se ve cómo el adulto mayor cae al suelo en el intercambio con los agentes.

Uno de los agentes utilizó un ‘taser’ para detener al hombre de 63 años.

Según la organización, el agente estuvo involucrado en otro incidente ocurrido en el 2016 donde utilizó un taser contra un joven de 24 años identificado como Edgar Laguer Martínez en una intervención por tránsito en Isabela.

“Lamentablemente, este es el modo de operar de la Policía: no actuar sobre los casos de exceso de uso de fuerza o abuso policial”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.

“Las acciones violentas o excesivas de los agentes no tienen consecuencias porque no existen mecanismos serios, confiables y mucho menos independientes de supervisión ni rendición de cuentas. Esto no hace sino alimentar esa violencia y abuso de poder, así como la cultura de absoluta impunidad dentro de la Uniformada”, añadió.

Añadió que “toda instancia en que integrantes de la Policía ejercen conducta criminal, tiene que ser investigada por un ente independiente y especializado en delitos de agentes del orden público. En estos casos, el Estado tiene que presentar cargos y procesar a los oficiales que violentan derechos y abusan de la fuerza . De lo contrario, se continuará incentivando la violencia de Estado y por eso el Departamento de Justicia es tan responsable de estos abusos e impunidad como el Negociado de la Policía”, culminó.

En el día de ayer se radicaron cargos contra Roberto Capella Casellas por la intervención ocurrida el pasado 4 de julio.

A Capella Casellas se le radicaron cargos por por Obstrucción a la Justicia y Emplear intimidación e violencia contra Agentes del Orden Público.

Además se le impuso una fianza de 2 mil dólares que no fue diferida.

La celebración de la Vista Preliminar fue señalada para el 19 de julio de 2022.