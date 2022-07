Presidente de CODEPOLA asegura que “Piculín” no cometió ningún delito

Tras la información que trascendió este fin de semana con el baloncelista José “Piculín” a quien se le acusa de apuntar con un arma a unos jóvenes frente a su negocio, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres, aseguró que este no cometió ningún delito.

Según Torres Meléndez, el exbaloncelista no cometió delito ya que apuntó con un arma neumática.

“Con relación al caso de “Piculín”, nos viene a la memoria el caso de Alfredo Herger Dorsey (QEPD). Ambos son figuras públicas, ambos tenían lo que aparenta ser un arma, aunque luego surgió era un juguete “una pieza de plástico neumática, con la gran diferencia de que Alfredo fue acusado por el Artículo 5.15 de la Ley 404-2000, hoy derogada”, explicó el presidente de CODEPOLA.

“Lo curioso de estos dos eventos “Piculín” vs Herger, es que una pieza de plástico neumática es un juguete y no se considera como arma de fuego en la nueva Ley de Armas 168. En su Artículo 6.05 dispone que cuando el arma sea una neumática, pistola de o artefacto de descargas eléctricas, de juguete o cualquier imitación de arma y esta se portaré o transportare con la intención de cometer un delito “y apuntar es un delito” o se usare para cometer delito, la pena será de reclusión por un término fijo de 5 años”, añadió.

“Más adelante, el Artículo 6.14 habla de disparar o apuntar armas de fuego. En el inciso (B) del artículo especifica que, cuando de manera “intencional apunte hacia alguna persona con su arma de fuego, aunque no le cause daño a persona alguna. Claramente en ambos artículos menciona como característica principal que tiene que haber una intención, pero no puedes violar el Artículo 6.14 con un arma de juguete. No aplica”, indicó.

Torres Meléndez aseguró que, el Artículo 6.14 habla de armas de fuego e indicó que un juguete neumático “no es un arma de fuego”.

“Para poder acusarlo del delito por el 6.05 tendrían que probar que sus actuaciones fueron para cometer delito y eso no está definido, lo veo como un ‘loop’ en la nueva ley de armas que se podría trabajar con las futuras enmiendas propuestas”, explicó.

Las autoridades informaron sobre una querella de agresión agravada y daños, la cual fue reportada la madrugada de ayer, lunes, en el camino puerto viejo, frente a Vintage Pizza en La Parguera, Lajas.

De acuerdo a la investigación preliminar, el querellante, identificado como José Vargas Dominicci y residente en Yauco, manifestó que José Rafael Ortiz Rijo, conocido como “Piculín”, le apuntó con un arma neumática, la cual describió como pistola, color negra, y le ocasionó daños con un marrón de goma a su vehículo marca Jeep Wrangler, del año 2019.

El caso fue consultado la tarde del lunes, con la fiscal Marilisa Jiménez, quien instruyó presentar cargos por el artículo 606 de la Ley de Armas y el 199 del CP, daños.

Ortiz Rijo fue llevado ante la jueza Margarita Gaudier, quien luego de examinar la prueba, encontró causa probable y le impuso una fianza de $5 mil, la cual prestó a través de un fiador privado.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 22 de julio.

Por otro lado, sobre el caso de Xavier Pérez, hijo del presentador y exlegislador Ferdinand Pérez, el presidente de CODEPOLA se limitó a indicar que este caso es completamente distinto y que le asiste el debido proceso de ley.

Según se desprende de la investigación realizada por el agente Miguel Muñiz Cruz, placa #16970, por declaración del querellante, el incidente inició cuando Xavier Pérez Torres estaba disparando con un rifle de pellets a los pájaros en su patio y el vecino le increpó. Posterior al altercado en el área de sus respectivas residencias, Xavier se montó en su vehículo y lo intercepta en el Sector 4 Calles en Aguadilla, donde le hace unas amenazas verbales mientras le apuntaba con su arma de fuego para la cual tenía licencia.

De acuerdo con la policía, le ocuparon dos pistolas, Sig y Century respectivamente al imputado Xavier Pérez Torres y continuarán entrevistando a más testigos para completar el proceso de investigación.