Pide espacio José “Piculín” Ortiz tras causa para arresto en su contra por incidente en Lajas

El exbaloncelista José “Piculín” Ortiz pidió espacio para él y su familia, luego de que se le radicaran cargos en su contra y se encontrara causa para arresto por un incidente ocurrido en el estacionamiento de su negocio en Lajas.

“Dichas alegaciones están siendo manejadas por mi representación legal quienes me han indicado que no debo hacer o emitir comentarios para no afectar la investigación en curso”, expresó el exbaloncelista a través de sus redes sociales.

Ortiz mencionó que se siente “agradecido por su preocupación y gran apoyo de los buenos amigos”.

“Les solicito el espacio necesario para mí pero sobretodo para mi familia”, añadió.

La jueza Margarita Gaudier Lavergne del Tribunal de Mayagüez encontró esta noche causa para arresto contra el exbaloncelista José “Piculín” Ortiz por dos cargos por violación a la Ley de Armas, bajo el artículo 6.06 (portación y uso de arma blanca), y por el artículo 198 del Código Penal por daños agravados.

El ministerio público evaluará si va en alzada por los demás cargos que radicó la fiscal Marilisa Jiménez: portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia en modalidad neumática (Artículo 6.05) y por amenazas (Artículo 177).

A Ortiz, se le impuso una fianza de $5,000, la cual prestó mediante fiador privado. La vista preliminar será el 22 de julio.

Los cargos surgen luego de un altercado entre el exbaloncelista y unos jóvenes que estacionaron su vehículo frente al establecimiento de Ortiz en Lajas, Vintage Pizza, “sin autorización”.

“Él alega que los muchachos estaban estacionados frente a su establecimiento sin autorización. La realidad es que el estacionamiento son áreas públicas. Sí está en los predios de su comercio, pero él alega que se sintió incómodo que los jóvenes habían dejado los vehículos en esa área sin autorización”, relató el agente Ariel Rodríguez Valentín a Telenoticias.

La denuncia fue realizada por un joven, residente de Yauco, quien alegan que el exbaloncelista les apuntó con un arma y le provocó daños a su vehículo, un Jeep Wrangler año 2019 con un marrón de goma. La Policía ocupó el marrón de goma y aclararon que el arma, no es una de fuego, sino neumática.